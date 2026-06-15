CM 2026: Victorie fără emoții pentru Suedia în fața Tunisiei

Fanii suedezi la meciul Suedia-Tunisia, Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Selecţionata Suediei a învins fără drept de apel echipa Tunisiei, cu scorul de 5-1 (2-1), duminică seara, pe Monterrey Stadium, într-un meci din Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Mexic, Statele Unite şi Canada.

Deşi africanii au avut o posesie superioară, Suedia a dovedit mai mult pragmatism, concentrare şi valoare, câştigând prin golurile marcate de Yasin Ayari (7, 90+6), Alexander Isak (30), Viktor Gyokeres (59), Mattias Svanberg (86). Pentru „Vulturii din Cartagina” a punctat Omar Rekik (43).

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Scandinavii au avut o primă ocazie prin Gyokeres (5), dar atacantul lui Arsenal a şutat peste poartă de la 16 metri.

În min. 7, portarul Chamakh a respins din faţa lui Isak, apoi şutul lui Gyokeres a fost blocat de Talbi, iar Yasin Ayari, jucător de origine tunisiană a înscris cu un şut de la 20 de metri (7).

Echipa antrenată de Sabri Lamouchi a căutat egalarea, dar şi-a creat cu greu ocazii notabile. Saad (18) a şutat peste poartă de la 18 metri.

Suedia şi-a dublat avantajul pe contraatac, prin Isak (30), cu un control scurt şi şut de la 16 metri, la gol având o contribuţiei şi portarul Chamakh.

Tunisia a redus din diferenţă prin fundaşul Rekik (43), cu o lovitură de cap la colţul lung, la centrarea lui Mejbri.

Soarta jocului s-a tranşat în min. 59, când Skhiri a pierdut o minge în faţa propriului careu la Isak, iar Gyokeres a marcat pentru 3-1.

Finalul partidei a fost foarte animat, iar viitoarea adversară a României din Liga Naţiunilor a mai înscris de două ori.

Svanberg (86), abia intrat pe teren, a reuşit să înscrie, după o minge atinsă de Isak, care l-a scos din ofsaid. Iniţial golul a fost anulat, dar la intervenţia arbitrajului video reuşita a fost acordată.

Isak (88) şi Bergvall (90) au avut şi ei ocazii bune de gol. Tunisienii, deşi demoralizaţi, au replicat prin Achour (90+3).

Yasin Ayari (90+6) a închis tabela cu un şut de la 20 de metri, după o minge recuperată de Bergvall în marginea careului advers.

Suedia are în continuare meciuri grele, cu Olanda (20 iunie) şi Japonia (26 iunie), Tunisia urmând să înfrunte Japonia (21 iunie) şi Olanda (26 iunie), notează Agerpres.

Suedia - Tunisia 5-1 (2-1)

Au marcat: Yasin Ayari (7, 90+6), Alexander Isak (30), Viktor Gyokeres (59), Mattias Svanberg (84), respectiv Omar Rekik (43).

Monterrey, Monterrey Stadium: 50.987 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa F

Echipele care au evoluat

Suedia: 23. Kristoffer Nordfeldt - 21. Alexander Bernhardsson (8. Daniel Svensson, 90), 2. Gustaf Lagerbielke, 4. Isak Hien, 3. Victor Lindeloef (căpitan), 5. Gabriel Gudmundsson (24. Elliot Stroud, 64) - 10. Benjamin Nygren (7. Lucas Bergvall, 64), 16. Jesper Karlstroem (19. Mattias Svanberg, 84), 18. Yasin Ayari - 9. Alexander Isak (11. Anthony Elanga, 90), 17. Viktor Gyokeres. Selecţioner: Graham Potter.

Rezerve neutilizate: 1. Jacob Widell Zetterstroem, 12. Viktor Johansson - 6. Herman Johansson, 14. Hjalmar Ekdal, 15. Carl Starfelt, 20. Eric Smith, 13. Ken Sema, 22. Besfort Zeneli, 25. Gustaf Nilsson, 26. Taha Ali.

Tunisia: 1. Abdelmouhib Chamakh - 20. Yan Valery (15. Mohamed Hadj Mahmoud, 72), 3. Montassar Talbi, 4. Omar Rekik, 21. Mohamed Amine Ben Hmida - 13. Rani Khedira (11. Ismael Gharbi, 83), 17. Ellyes Skhiri (căpitan; 7. Mohamed Achouri, 72) - 25. Anis Slimane (19. Firas Chaouat, 83), 10. Hannibal Mejbri, 2. Ali Elabdi - 8. Elias Saad (26. Sebastian Tounekti, 72). Selecţioner: Sabri Lamouchi.

Rezerve neutilizate: 16. Aymen Dahmen, 22. Sabri Ben Hessen - 5. Adam Arous, 6. Dylan Bronn, 12. Mortadha Ben Ouanes, 23. Moutaz Neffati, 24. Raed Chikhaoui, 14. Khalil Ayari, 9. Hazem Mastouri, 18. Rayan Elloumi.

Arbitru: Yael Falcon; arbitri asistenţi: Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (toţi din Argentina); al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica); arbitru asistent de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica)

Arbitru video: Juan Lara (Chile); arbitri asistenţi video: Antonio Garcia (Uruguay), Hernan Mastrangelo (Argentina)

Cartonaşe galbene: R. Khedira (54).