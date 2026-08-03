UEFA ia în calcul un proces împotriva FIFA

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursa foto: Agerpres

Conflictul dintre UEFA și FIFA se adâncește, după ce forul european ia în calcul acțiuni legale împotriva proiectului prin care competițiile internaționale urmau să fie deschise investițiilor private.

UEFA a informat oficial FIFA că are în vedere în mod activ iniţierea unor acţiuni legale cu privire la planul Federaţiei internaţionale de fotbal de a crea filiala FIFA Forward Enterprise (FFE), deschisă capitalului privat pentru a-şi comercializa competiţiile, şi a solicitat ca FIFA să păstreze toate documentele aferente, informează EFE.

Comunicarea, adresată lui Infantino şi datată 31 iulie, la care EFE a avut acces, face referire la intenţia UEFA de a raporta iniţiativa autorităţilor de reglementare sau de a iniţia proceduri de arbitraj împotriva proiectului, care a fost anunţat pe 28 iulie, dar abandonat de FIFA din cauza protestelor publice.

Documentul îi solicită lui Infantino şi FIFA să ia măsuri imediate pentru a păstra toată documentaţia legată de proiect, fie stocată fizic sau electronic, aflată în posesia organizaţiei, şi cere, totodată, ca FIFA să suspende distrugerea acesteia, avertizând asupra potenţialelor consecinţe.

UEFA îşi reiterează opoziţia fermă faţă de ideea FIFA

Printre materialele pe care UEFA solicită să fie păstrate se numără documente legate de plan, comunicarea sa, mecanismul de plată pentru asociaţiile naţionale, termenul limită de acceptare de 19 septembrie şi comunicările cu membrii Consiliului FIFA pe această temă.

De asemenea, se referă la păstrarea documentaţiei care ar putea fi deţinute, printre alţii, de mai mulţi angajaţi ai FIFA, inclusiv de directorul său operaţional, Kevin Lamour, care pe 31 iulie a denunţat că administraţia organizaţiei a fost indusă în eroare de iniţiativa de a deschide Cupa Mondială investitorilor privaţi, afirmând că este un proiect al unui singur om şi că, în opinia sa, nu ar trebui să continue.

UEFA îşi reiterează opoziţia fermă faţă de ideea FIFA, considerând-o incompatibilă cu buna guvernanţă a fotbalului şi consideră iniţierea procedurilor rezonabilă, având în vedere opoziţia altor confederaţii, a asociaţiilor membre FIFA şi a părţilor interesate din fotbal.

Opoziţia confederaţiilor precum UEFA (Europa), AFC (Asia) şi CONCACAF (America de Nord, America Centrală şi Caraibe) a fost decisivă în abandonarea iniţiativei de către FIFA, la trei zile după confirmarea oficială a proiectului. "A creat diviziuni de o asemenea natură încât, indiferent de nivelul de sprijin, nu mai serveşte obiectivului stabilit iniţial", a declarat Infantino când a anunţat retragerea proiectului, conform Agerpres.

FIFA vrea să încheie până în octombrie finanțarea privată pentru compania responsabilă de Cupa Mondială

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) speră să finalizeze finanţarea privată pentru controversata companie responsabilă de Cupa Mondială până la sfârşitul lunii octombrie, potrivit informaţiilor obţinute de Press Association, scrie DPA.

Planurile de a vinde participaţii la o companie privată, care ar urma să gestioneze toate aspectele comerciale şi operaţionale ale competiţiilor FIFA, au stârnit o reacţie vehementă din partea UEFA şi au generat îngrijorări în rândul cluburilor europene şi al marilor ligi din întreaga lume.

Press Association a intrat acum în posesia unor documente care stabilesc un calendar orientativ pentru finalizarea procesului de investiţii până la sfârşitul lunii octombrie.

Investitorii vor primi acces la un document cu termenii principali ai tranzacţiei (term sheet) şi la o serie de materiale selectate în luna august, urmând ca în septembrie să depună "scrisori de intenţie" (LOI) iniţiale, în care să specifice suma pe care doresc să o investească.

Un grup de investitori, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de un apropiat al lui Trump

Ofertele ferme ar urma să fie convenite în octombrie, iar fondurile de la investitori ar urma să fie transferate către FIFA până la sfârşitul acelei luni.

Un grup de investitori privaţi, care ar urma să deţină în comun aproximativ 20% din FFE, va fi condus de Thrive Eternal, o companie fondată de Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.

Federaţiile au termen până la 19 septembrie să precizeze dacă susţin propunerea FFE şi dacă doresc să acceseze fonduri de dezvoltare de până la 20 de milioane de dolari fiecare, începând cu 1 ianuarie. FIFA afirmă că, în cazul aprobării, aceste planuri îi vor permite să distribuie fonduri de dezvoltare în valoare totală de 10 miliarde de dolari în ciclul cuprins între anii 2027 şi 2030.

FIFA insistă ca FFE să supervizeze vânzarea drepturilor comerciale şi organizarea operaţională a turneelor sale, însă precizează că investitorii nu ar avea niciun cuvânt de spus în stabilirea unor aspecte precum dimensiunea şi frecvenţa marilor competiţii, cum ar fi Cupele Mondiale masculine şi feminine şi Cupa Mondială a Cluburilor.

Există însă îngrijorări majore că dorinţa firească a investitorilor de a-şi maximiza profiturile, precum şi necesitatea de a onora angajamentele privind creşterea finanţării pentru federaţiile naţionale, vor duce inevitabil la extinderea competiţiilor, afectând astfel calendarele fotbalistice interne şi internaţionale existente, conform Agerpres.

Naţionalele europene ameninţă cu retragerea de la viitoarea Cupă Mondială

FIFA a anunţat că, în acest scop, va fi înfiinţată FIFA Forward Enterprise (FFE), o nouă filială deţinută şi controlată de FIFA, menită să reunească operaţiunile comerciale şi pe cele legate de evenimente ale organizaţiei, de la difuzare, sponsorizare, vânzarea de bilete şi acordarea de licenţe până la organizarea propriu-zisă a evenimentelor FIFA.

Se precizează că FIFA îşi va păstra controlul exclusiv asupra FFE şi autoritatea deplină asupra guvernanţei fotbalului, competiţiilor, calendarului meciurilor, precum şi asupra tuturor deciziilor de reglementare şi celor sportive.

Dacă va fi aprobată de membri şi de Consiliul FIFA, FFE ar urma să atragă până la 4,2 miliarde de dolari în cursul acestui an pentru finanţarea programului, "pe baza unei evaluări iniţiale a capitalului propriu de 20 de miliarde de dolari, prin selectarea atentă a unor investitori pe termen lung care vor achiziţiona participaţii minoritare, fără drept de control, în cadrul FFE. Toate beneficiile nete ale FFE vor fi reinvestite în fotbalul la nivel mondial".

UEFA a reacţionat dur

"Nimeni nu are dreptul să ne vândă sportul", a reacţionat Sepp Blatter, fost preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA) în legătură cu proiectul FIFA de a deschide calea investitorilor privaţi prin înfiinţarea unei companii, relatează AFP.

Sepp Blatter, predecesorul lui Gianni Infantino la FIFA (1998-2015), a scris pe X: "Relaţia strânsă dintre preşedintele FIFA (Infantino) şi preşedintele SUA (Donald Trump) a căpătat o dimensiune financiară care aduce grave prejudicii fotbalului. Nimeni nu are dreptul să ne vândă sportul."

Încă de marţi, UEFA şi-a exprimat opoziţia faţă de proiect, considerându-l "o linie pe care forurile conducătoare ale fotbalului nu ar trebui să o depăşească niciodată". De atunci, mai multe federaţii europene importante au luat, de asemenea, poziţie împotriva proiectului.

Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei franceze, şi-a exprimat opinia că acest proiect "ridică multe semne de întrebare" şi a declarat că i-a transmis preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, necesitatea unor "procese decizionale ceva mai transparente".

"Începând de astăzi (miercuri), voi lua legătura cu principalii mei colegi din marile federaţii europene şi cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, pentru a stabili cum ar trebui să abordăm aceste proiecte, despre care nu avem informaţii concrete", a adăugat el la postul France Inter.

Federaţia engleză de fotbal şi-a exprimat "îngrijorarea profundă" cu privire la procesul de guvernanţă "defectuos" al FIFA, în timp ce Federaţia germană îl consideră un "atac frontal la adresa fotbalului", adăugând că există un "consens larg în rândul asociaţiilor membre (ale UEFA - n. r.) cu privire la această chestiune".

Echipele naționale europene ar fk decise să meargă până la capăt și să apeleze, dacă FIFA își va materializa planul anunțat, la măsura extremă: refuzul de a participa la Cupa Mondială și la toate celelalte competiții organizate de forul mondial.

Prima competiție vizată are loc chiar anul viitor, Cupa Mondială de fotbal feminin care se joacă în Brazilia.

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