FCSB, înfrângere usturătoare în Belgia, Rapid - remiză cu Rapid Viena

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FCSB şi Rapid au jucat două meciuri amicale în pregătirea de vară.

FCSB a fost surclasată de vicecampioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, cu scorul de 4-0 (3-0), duminică, într-un meci amical desfăşurat la Nijlen (Belgia).

Golurile au fost marcate de germanul Mateo Biondic (30), de internaţionalul austriac de origine română Raul Florucz (42), de senegalezul Massire Sylla (63) şi de ghanezul Mohammed Fuseini (85).

Internaţionalul român Darius Olaru, transferat în această vară de la FCSB la Union, a jucat în prima repriză la belgieni.

FCSB a început cu echipa: Târnovanu - Labonne (căpitan), Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Andre Duarte, Fl. Tănase - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea. Rezerve au fost R. Andrei, Matei Popa, R. Udrea - V. Creţu, Dăncuş, Arad, M. Toma, D. Avam, Radunovic, Al. Stoian, David Popa.

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Rapid Bucureşti a terminat la egalitate cu Rapid Viena, 0-0, duminică, la Perg, într-un meci amical disputat în stagiul de pregătire din Austria.

Daniel Pancu a aliniat echipa: Aioani - Onea, Paşcanu, Kramer (căpitan), Borza - Bubanja, Grameni, El Sawy - Moruţan, Jambor, Kamara.

Rapid Viena s-a clasat pe locul 5 în sezonul trecut în Bundesliga austriacă.

Rapid Bucureşti, care a învins-o pe Dinamo Kiev (3-1) în primul test din acest stagiu, va mai juca două meciuri de verificare, pe 8 iulie cu FC Kosice şi pe 9 iulie cu Slovan Liberec.