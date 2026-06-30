Foto | Val de mesaje de condoleanțe după ce luptătorul MMA George Radu a murit înecat într-un lac din Germania

Doliu în gimnastica mondială. Foto: Pixabay

George Radu, luptător MMA, a murit tragic, înecându-se într-un lac din Germania. Prietenii și apropiații săi au transmis numeroase mesaje de condoleanțe.

George Radu, luptător MMA renumit pentru prezența sa în galele de profil, a murit înecat, într-un lac din zona orașului Kehl, landul Baden‑Württemberg, Germania.

„Poate mor pe aici, departe de casă”, ar fi presimțit George Radu, înainte să intre în lac

Se pare că George Radu le-ar fi zis prietenilor lui că nu se simte bine înainte de a intra în apă, având o presimțire: „Poate mor pe aici, departe de casă”, ar fi zis George Radu.

După ce a sărit de mai multe ori în apă, la ultima nu a mai reușit să ajungă la mal, i s-a făcut rău și a fost dus de curenți. Trupul său încă nu a fost găsit de echipele de salvatori.

Mesaje de condoleanțe la moartea luptătorului MMA George Radu

„Vă rog din suflet să vă rugați pentru Radu George să îi găsim trupul. Căutările continuă și nu îl găsim. Am nevoie de rugăciunile voastre, campionul meu, puternicul meu, vino la mine să mergem acasă”, a scris verișoara sa, pe o rețea socială.

„Încă nu pot să cred că asta este realitatea. Mă doare sufletul și parcă refuz să accept că nu o să te mai vedem niciodată. De ce ai plecat așa, frate? De ce atât de devreme? (...) Ai fost fratele nostru, omul pe care ne bazam, omul despre care credeam că va fi mereu lângă noi. Niciodată nu mi-am imaginat că o să vină ziua în care o să-mi iau rămas-bun de la tine”, a scris un apropiat, într-un mesaj pe o rețea socială.

„Parcă ieri eram copii și credeam că avem toată viața înainte. Astăzi am rămas doar cu amintirile din copilărie și cu tristețea unei plecări mult prea devreme. Drum lin, George! Dumnezeu să te odihnească în pace si sa te așeze la dreapta Lui!”, a mai scris un apropiat.

„Drum lin către îngeri. Nu te voi uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a transmis o altă persoană.

„Iubirea mea, nu mai învățat cum să trăiesc fără tine!!! Ai promis ca nu mă lași singură, m-ai lăsat! Veghează-mă de acolo de sus, cum ai făcut-o mereu, am nevoie de puterea ta! îngerul meu”, a transmis prietena sa pe o rețea socială.

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