David Popovici s-a calificat în finala de 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris: Cel mai bun timp din semifinale!

David Popovici. FOTO: Agerpres

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris.

David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a calificat în finala probei de 200 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100.

Germanul Lukas Martens a obținut al doilea timp, 1 min 44 sec 79/100, în timp ce britanicul James Guy a încheiat semifinalele cu al treilea rezultat, 1 min 45 sec 14/100.

David Popovici, medaliat cu aur la 100 m liber la Europenele de la Paris, avusese în seriile de joi dimineaţa doar al patrulea timp, 1 min 46 sec 06/100.

Finala va avea loc vineri, de la 19:36, ora României.

Finaliștii probei de 200 metri liber:

David Popovici (România) 1:44.56

Lukas Martens (Germania) 1:44.79

James Guy (Marea Britanie) 1:45.14

Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38

Christian Giefing (Austria) 1:45.47

JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55

Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63

Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.

VEZI ȘI: David Popovici, aur și record în finala la 100 m liber! / „A fost o cursă foarte strânsă” / „S-au obţinut timpi mai rapizi decât la orice ediţie a Jocurilor Olimpice” / update

David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu nou record al competiţiei, 46 sec 56/100.

David Popovici a declarat că a fost o cursă foarte strânsă și că este mândru că și-a apărat titlul. El a spus că a recuperat în ultimii 25 de metri și că își dorește să îmbunătățească legătura dintre startul rapid și finalul puternic.

„A fost o cursă foarte, foarte strânsă. S-au obţinut timpi mai rapizi decât la aproape orice ediţie a Jocurilor Olimpice din trecut. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt şi felicitări tuturor adversarilor mei, pentru că am tras cu toţii extrem de tare. Personal, mă bucur că am reuşit să-mi apăr titlul. În general, e un pic mai uşor să vânezi un titlu decât să-l aperi, aşa că sunt cu atât mai mândru de mine să apăr titlul ăsta. Am pus o anumită presiune pe mine să îmi menţin titlul de campion european, pe care l-am apărat deja la a treia ediţie consecutivă”, a spus David Popovici, conform Agerpres.

„Pe ultimii 25 de metri am simţit că trebuie să-l întrec pe rus. Ştiam că el este mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede. Ştiam că trebuie să-mi păstrez calmul să nu înot panicat, pentru că mai mult te încetineşte. Înotul de supravieţuire îţi consumă mult mai multă energie. Aşa că mi-am văzut de treabă şi am recuperat pe ultima parte. Acum am de lucrat la combinarea primei jumătăţi rapide şi a plecării bune cu a doua jumătate în care vin puternic, aşa cum ştiu eu să fac. Voi avea în continuare foamea asta, doar că îmi schimb puţin priorităţile”, a mai spus David Popovici.