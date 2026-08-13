Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Personalitati din sport David Popovici s-a calificat în finala de 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris: Cel mai bun timp din semifinale!

David Popovici s-a calificat în finala de 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris: Cel mai bun timp din semifinale!

Elena Aurel Autor: Elena Aurel
Data publicării: 13 Aug 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
david-popovici--campion-olimpic-in-proba-de-200-m-liber-la-jo-paris_01680600
David Popovici. FOTO: Agerpres

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris.

David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, s-a calificat în finala probei de 200 m liber, joi seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu cel mai bun timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100.

Germanul Lukas Martens a obținut al doilea timp, 1 min 44 sec 79/100, în timp ce britanicul James Guy a încheiat semifinalele cu al treilea rezultat, 1 min 45 sec 14/100.

David Popovici, medaliat cu aur la 100 m liber la Europenele de la Paris, avusese în seriile de joi dimineaţa doar al patrulea timp, 1 min 46 sec 06/100.

Finala va avea loc vineri, de la 19:36, ora României.

Finaliștii probei de 200 metri liber:

David Popovici (România) 1:44.56

Lukas Martens (Germania) 1:44.79

James Guy (Marea Britanie) 1:45.14

Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38

Christian Giefing (Austria) 1:45.47

JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55

Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63

Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m şi 200 m liber), Eric Andrieş (100 m, 200 m şi 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m şi 400 m mixt), Darius Coman (100 m şi 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m şi 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m şi 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m şi 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m şi 100 m fluture), Denis Popescu (50 m şi 100 m spate, 50 m şi 100 m fluture), Andrei Proca (800 m şi 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m şi 400 m mixt).

Antrenori sunt Adrian Rădulescu, Bogdan Stroe, Iulia Becheru, Viorel Ciobanu, Mircea Purcaru, Gabriel Cojocaru, kinetoterapeuţi Valentin Grigoraş şi Dragoş Luscan, delegaţia condusă de preşedinta FRNPM, Camelia Potec, cuprinzându-i şi pe antrenorul federal Silviu Anastase şi pe secretarul general Matei Giurcăneanu.

VEZI ȘI: David Popovici, aur și record în finala la 100 m liber! / „A fost o cursă foarte strânsă” / „S-au obţinut timpi mai rapizi decât la orice ediţie a Jocurilor Olimpice” / update

David Popovici a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, a câştigat medalia de aur în proba de 100 m liber, miercuri seara, la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, cu nou record al competiţiei, 46 sec 56/100.

David Popovici a declarat că a fost o cursă foarte strânsă și că este mândru că și-a apărat titlul. El a spus că a recuperat în ultimii 25 de metri și că își dorește să îmbunătățească legătura dintre startul rapid și finalul puternic.

„A fost o cursă foarte, foarte strânsă. S-au obţinut timpi mai rapizi decât la aproape orice ediţie a Jocurilor Olimpice din trecut. Mă bucur că înotul european a ajuns la un nivel atât de înalt şi felicitări tuturor adversarilor mei, pentru că am tras cu toţii extrem de tare. Personal, mă bucur că am reuşit să-mi apăr titlul. În general, e un pic mai uşor să vânezi un titlu decât să-l aperi, aşa că sunt cu atât mai mândru de mine să apăr titlul ăsta. Am pus o anumită presiune pe mine să îmi menţin titlul de campion european, pe care l-am apărat deja la a treia ediţie consecutivă”, a spus David Popovici, conform Agerpres.

„Pe ultimii 25 de metri am simţit că trebuie să-l întrec pe rus. Ştiam că el este mai bun decât mine pe prima jumătate a cursei, era limpede. Ştiam că trebuie să-mi păstrez calmul să nu înot panicat, pentru că mai mult te încetineşte. Înotul de supravieţuire îţi consumă mult mai multă energie. Aşa că mi-am văzut de treabă şi am recuperat pe ultima parte. Acum am de lucrat la combinarea primei jumătăţi rapide şi a plecării bune cu a doua jumătate în care vin puternic, aşa cum ştiu eu să fac. Voi avea în continuare foamea asta, doar că îmi schimb puţin priorităţile”, a mai spus David Popovici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

david popovici
inot
campionate europene
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Personalitati din sport
Citește mai multe din Personalitati din sport
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close