2026 - intitulat oficial drept „Anul Nadia Comăneci”

Anul 2026 este dedicat uneia dintre cele mai mari legende ale sportului mondial: fosta gimnastă Nadia Comăneci, care a fost premiată la Madrid, pe 20 aprilie, cu Premiul Laureus pentru întreaga carieră.

Distincția a fost anunțată de multipla campioană mondială și olimpică la gimnastică, americanca Simone Biles, iar premiul i-a fost înmânat chiar de către soțul său, americanul Bart Conner, fost campion olimpic.

„Nici când a trebuit să fac exercițiile la paralele nu tremuram atât de mult ca acum. Ce surpriză mi-ai făcut!”, a exclamat Nadia, când i-a fost înmânat premiul de către soțul ei.

Nadia, în lacrimi pe scena Gala Laureus

„Am fost doar o fetiță care și-a urmat pasiunea, iar câteva secunde din viața mea la Jocurile Olimpice au schimbat totul și m-au adus aici cu voi toți, sărbătorind ceea ce sportul face pentru toată lumea. Nu aș fi fost aici dacă nu aveam o direcție. Am realizat cât de multe am învățat din faptul că am fost implicată în sport. Nu este importantă doar educația. Sportul te educă, de asemenea.

Sportul îi învață pe copii cum să se ridice când cad, cum să-și gestioneze viața când sunt triști, cum să fie responsabili față de coechipierii lor și cum să fie prezenți chiar și când nu se simt bine într-o zi. Sunt atât de mulți atleți minunați aici și la fiecare jumătate de secol apare câte un model în fiecare sport. Simone (n.r. Biles), ești incredibilă!

Nu doar pentru că ești implicată în sport, ci și pentru că ai adus în discuție ceva despre care nimeni nu vorbea: sănătatea mintală, cu care fiecare a avut de furcă. Este un lucru cu care se confruntă toată lumea și faptul că avem oameni care ne ajută este foarte important, iar sportul face asta pentru noi. Laureus, mi-ați făcut o mare surpriză, așa că vă mulțumesc foarte mult. Tu (n.r. către soțul ei, Bart) ești zecele meu perfect! Vă mulțumesc tuturor!”, a mai spus Nadia, pe scena de la Gala Laureus.

Anul 2026, dedicat Nadiei Comăneci

La 14 mai 2025, Senatul a adoptat proiectul care a avut ca obiect instituirea anului 2026 ca „Anul Nadia Comăneci”, legendă a sportului național și mondial.



Potrivit expunerii de motive, instituirea anului 2026 ca „Anul Nadia Comăneci” permite o vizibilitate mai mare a domeniului sportului și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța acestuia. De asemenea, inițiativa legislativă arată un angajament al statului român față de respectarea valorilor, precum și faptul că sportul face parte din identitatea națională a țării noastre.

La 10 iulie 2025, președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind instituirea anului 2026 ca „Anul Nadia Comăneci”, pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la legendarele performanțe ale gimnastei românce la cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, desfășurate între 17 iulie - 1 august 1976, la Montreal.

Totodată, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare organizate în limita bugetelor aprobate, notează Agerpres.