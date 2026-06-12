Scaune goale la Cupa Mondială din cauza biletelor scumpe. Cum a reacționat președintele FIFA, Gianni Infantino

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Prețurile ridicate ale biletelor la Cupa Mondială 2026 revin în centrul dezbaterii după apariția unor sectoare cu numeroase locuri libere la meciul dintre Coreea de Sud și Cehia. Criticile la adresa politicii comerciale a FIFA au fost relansate, președintele forului mondial, Gianni Infantino, reacționând la aceste nemulțumiri.

Forul mondial al fotbalului (FIFA) a comunicat o prezenţă de 44.985 de spectatori la meciul de joi, dintre Coreea de Sud şi Cehia (2-1), din cadrul turneului final al Cupei Mondiale, disputat la Guadalajara, însă locurile libere de pe stadion au reînnoit îngrijorările privind politica de preţuri şi cererea pentru un turneu extins cu 16 echipe, relatează Reuters.

Scaune goale la meciul Coreea de Sud - Cehia

În timp ce peste 80.000 de oameni s-au înghesuit pe Estadio Azteca pentru a urmări meciul de deschidere al turneului final dintre Mexic şi Africa de Sud, priveliştile cu locurile rămase libere pe stadionul de 46.000 de locuri din Guadalajara, un oraş cu puternice rădăcini fotbalistice, au intensificat criticile asupra strategiei comerciale a FIFA pentru primul turneu mondial cu 48 de echipe.

Unii spectatori de pe stadion au criticat preţurile mari la bilete pentru rândurile cu locurile rămase libere li şi-au îndreptat nemulţumirea către FIFA pentru preţurile practicate la bilete.

Reacția lui Gianni Infantino

Reuters a cerut FIFA să comenteze pe marginea acestui subiect.

Preşedintele FIFA, Giannni Infantino, a apărat miercuri politica de preţuri a forului mondial după criticile exprimate de suporteri care au argumentat că preţurile pentru urmărirea meciurilor au devenit prohibitive.

Oficialul FIFA a mai spus că preţurile sunt la un nivel similar altor evenimente sportive.

FIFA a vândut mai bine de 6 milioane de bilete pentru turneu şi a subliniat că a existat un interes major din cele două continente americane, Gianni Infantino precizând că cererea a depăşit aşteptările cu o zecime sau chiar mai mult.

Prețuri exorbitante pentru mulți suporteri

Totuşi, grupuri precum Football Supporters Europe (FSE) au avertizat asupra faptului că preţurile exorbitante vor exclude fanii obişnuiţi ai fotbalului.

Potrivit FSE, preţurile biletelor pentru acest turneu s-au scumpit de cinci ori comparativ cu ediţia din 2022 a Cupei Mondiale, din Qatar.

Coreea de Sud a învins Cehia cu 2-1 în Grupa A, notează Agerpres.

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