Cea mai așteptată fotografie! Cu cine a dat mâna Donald Trump la finala Cupei Mondiale / foto în articol

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Cea mai așteptată fotografie: Strângerea de mână dintre Pedro Sanchez și Donald Trump la finala Cupei Mondiale!

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, și președintele Statelor Unite, Donald Trump, au fost protagoniștii unuia dintre cele mai așteptate momente ale finalei Cupei Mondiale 2026, după ce s-au salutat printr-o strângere de mână în loja oficială a stadionului MetLife Stadium, din New Jersey.

Întâlnirea celor doi lideri a stârnit un interes uriaș, mai ales în contextul tensiunilor diplomatice și politice care au marcat relațiile dintre cele două țări în ultimele luni.

În cele din urmă, înaintea începerii finalei dintre Spania și Argentina, Pedro Sanchez și Donald Trump au avut un salut protocolar, iar momentul a devenit una dintre cele mai comentate imagini ale serii.

Cu toate acestea, cei doi au urmărit meciul din zone diferite ale lojei oficiale.

Donald Trump a ocupat un loc alături de prima-doamnă, Melania Trump, și de președintele FIFA, Gianni Infantino.

La doar câțiva metri distanță s-a aflat delegația Spaniei, condusă de Felipe al VI-lea și Letizia, însoțiți de premierul Pedro Sanchez.

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