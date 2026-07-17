Slavko Vincic, arbitrul finalei CM2026. Istvan Kovacs, ignorat de Pierluigi Collina. Cum a fost ales arbitrul

Slavko Vincic, arbitru FIFA. Sursa: Agerpres

Slakvo Vincic a fost ales să arbitreze finala Campionatului Mondial, între Spania şi Argentina, de duminică, 19 iulie. Istvan Kovacs era şi el pe listă, dar Pierluigi Collina a fost cel care a avut decizia finală.

Pierluigi Collina a şi explicat cum a făcut alegerea arbitrului pentru finala CM2026.

"Este un proces de durată. Sunt multe piese ale puzzle-ului care trebuie puse cap la cap pentru a obține imaginea completă a arbitrului ales pentru finală. Totul se desfășoară pe parcursul competiției. Evident, cel mai mult contează prestațiile arbitrilor.

Contează și meciurile pe care le-au condus anterior, precum și faptul că țara lor nu mai este implicată în competiție. Însă, la final, prestațiile sunt cele care fac diferența.

Ceea ce ați văzut este unul dintre cele mai emoționante momente ale competiției, atunci când anunțăm brigăzile delegate la finala mică și la marea finală. Este un moment emoționant pentru arbitri, dar și pentru mine. Este a treia oară când fac acest lucru la o Cupă Mondială FIFA și, de fiecare dată, mă trec fiorii", a declarat șeful Comisiei de Arbitri a FIFA.

Slavko Vincic, prima reacţie după ce a fost ales să arbitreze finala

"Mai întâi am fost în stare de șoc, apoi foarte fericit. Tremuram. Să arbitrez finala Cupei Mondiale este o onoare cu adevărat incredibilă. Este ceva la care visează fiecare arbitru, încă din tinerețe, de la începutul călătoriei sale.

De aceea sunt extrem de mândru de mine și de echipa mea. E greu să descriu totul în cuvinte, dar sunt extrem de mândru că pot reprezenta țara mea, Slovenia, la cel mai mare eveniment sportiv din lume. Echipa mea este, de asemenea, mândră și vom face tot posibilul să ne facem treaba cât mai bine posibil", a spus Vincic, potrivit site-ului FIFA.