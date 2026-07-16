Sorin Grindeanu, replică pentru Ciprian Ciucu după ce primarul l-a invitat la el acasă

Sorin Grindeanu - Sursa foto: Agerpres

Sorin Grindeanu i-a răspuns invitației lui Ciprian Ciucu.

Primarul General l-a invitat pe Sorin Grindeanu acasă la el, în Drumul Taberei, acolo unde stă într-un bloc comunist, la etajul 8, într-un apartament de trei camere.

„Să știți că eu am crescut la țară, am crescut la bloc. Orice chestiune pe care o am e justificată. Nu sunt un om bogat, dar nu sunt nici un om sărac. Lucrul ăsta se vede în declarația de avere pe care o am publică sau dacă, cum să spun, cineva are semne de întrebare. N-am niciun fel de problemă să dau toate datele. Sunt de atâția ani în politică încât am fost întors pe toate fețele, fie că am fost viceprimar, președinte de Consiliul Județean, prim-ministru, ministru și așa mai departe, încât viața mea, din acest punct de vedere, este la vedere.

Dar e o diferență mare între mine și dânsul. Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă sute de mii de euro. În acest moment, domnul Ciucu este suspect, este inculpat într-un dosar că a luat șpagă de la niște dezvoltatori imobiliari.



Restul este gargară. Eu, pentru el personal, mi-aș dori și pentru bucureșteni care au avut încredere în el să-l voteze, mi-aș dori să fie falsă această acuzație. Dar, astăzi, suntem în acest punct în care este acuzat că a luat șpagă de la dezvoltatori imobiliari și vrea să ia toate autorizațiile la Primăria Generală. N-am să fiu de acord cu treaba asta. O să se aplice după ce nu mai e primar. Din 2028”, a zis Sorin Grindeanu la Antena 3.

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