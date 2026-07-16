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Nicușor Dan, reacție tăioasă după criticile unui lider PNL: Exaltarea nu e bună / video

Loredana Iriciuc Autor: Loredana Iriciuc
Data publicării: 16 Iul 2026
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nicusor dan
Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a reacționat joi, în timpul unei vizite la Muzeul Național de Istorie a României, după ce a fost întrebat despre declarațiile liderului PNL Alexandru Muraru, care i-a cerut să renunțe la numirile unor persoane care nu au fost propuse de partidele politice. Șeful statului a transmis un mesaj scurt și a criticat tonul folosit în spațiul public.

Jurnalist: „`Îi solicităm președintelui României să înceteze seria nominalizărilor care nu au fost propuse de nicio formațiune politică. Pentru prima dată, în ultimele două decenii, PSD pare să aibă acces direct la decizia președintelui României` a spus liderul PNL Alexandru Muraru. Cum vedeți acest mesaj?”

„Răspunsul meu este că, la vârsta adultă, exaltarea nu e bună. Mai ales când vorbești în numele unei categorii de oameni care ți-au dat mandatul”, a răspuns Nicușor Dan.

Replica lui Nicușor Dan apare după criticile formulate de Alexandru Muraru, care a susținut că președintele ar trebui să oprească numirea unor persoane care nu au fost susținute de partidele politice și a acuzat o influență tot mai mare a PSD asupra deciziilor de la Palatul Cotroceni.

Președintele nu a oferit alte explicații privind acuzațiile formulate de liderul PNL și s-a limitat la răspunsul transmis în fața jurnaliștilor, în timpul vizitei sale la Muzeul Național de Istorie a României.

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nicusor dan
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Comentarii (2)

Mihai   •   16 Iulie 2026   •   19:47

Când a fost cu semnarea Mercosur, PSD, ministrul agriculturii de la PSD s-au opus cerând mecanisme de protecție a agricultorilor români.
Nicușor Dan, cel care reprezintă România la UE și cu Bolojan + Țoiu au ignorat asta și au semnat acordul. Tot ce cerea PSD era o atitudine gen Italia.
Atunci Nicușor Dan a fost bun? Când a reprezentat strict interesele Germaniei (dacă vă amintiți atunci dezacordul era între Italia și Germania) ÎMPOTRIVA a ceea ce a susținut argumentat PSD cum a fost?

vasile   •   16 Iulie 2026   •   19:01

de unde a aparut si asta .din nord ?

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