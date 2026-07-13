Grindeanu pune linii roșii după întâlnirea cu Nicușor Dan: "Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile" / Avertisment pentru PNL și USR

Sursa foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut declarații de presă după consultările de la Cotroceni.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut declarații de presă după consultările de la Cotroceni.

"România are cea mai mare inflație din Europa, energia s-a scumpit cu 60%, iar benzina și motorina cu peste 22%. Avem 10 luni de cădere consecutivă a consumului, o creștere de-a dreptul exponențială a șomajului și un val nemaiîntâlnit de falimente în rândul firmelor românești, peste 70 pe zi. De asemenea, ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Astăzi, la consultările de la Cotroceni, nu am văzut din partea unora nicio preocupare pentru aceste lucruri. Am văzut în schimb că unii lideri de dreapta au venit cu același program anti-PSD. Mai spun o dată - programul anti-PSD nu livrează nimic cetățenilor înafară de ură. Ura nu scade nici facturile și nici nu crește pensiile, doar îl ține eventual pe Ilie Bolojan pe scaun.

În acest context, le-am transmis celor de la PNL și USR un fapt simplu: PSD este în opoziție. Poate au uitat sau poate nu au înțeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcție în Guvern, de aceea strategia premierului Bolojan demis de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD, este una complet greșită.

"PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta"

În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta. De exemplu, suntem total împotrivă ca domnul Fritz să-și rezolve problemele de integritate prin modificarea legii.

Concret, nu vom accepta ca în grupul de lucru pe subiectul privind jalonul care face referire la integritatea în funcția publică, USR să introducă tot felul de texte care să rezolve probleme persoanale ale lui Fritz, Clotilde Armand și ale altor USR-iști condamnați definitiv de Înalta Curte.

Sorin Grindeanu: Nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării

De asemenea, eu am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost una simulată. Tocmai de aceea noi astăzi ne vom întâlni cu toate confederațiile sindicale și miercuri cu patronatele pentru că este un subiect mult prea important pentru România ca noi să așteptăm că ne trimită Pîslaru sau Bolojan o lege proastă sau inaplicabilă.

Pentru cei din PNL și USR care tot vociferează că această lege trebuia făcută deja, le reamintesc că pe vremea lui Nicolae Ciucă acest jalon a fost mutat din cererea 3 de plată în cererea 6 pentru că foștii miniștri de Finanțe ai PNL-ului au spus că nu au bani pentru a o implementa. Acesta este adevărul pe care îl puteți verifica foarte simplu.

Grindeanu, avertisment pentru PNL și USR

Închei prin a-i avertiza din nou pe cei de la PNL și USR să nu folosească PNRR pentru a privatiza în mod netrasparent și la super-discount companiile românești profitabile sau să facă o așa-zisă digitalizare cu dedicație pentru un anumit concern străin. Acestea sunt lucruri inacceptabile pentru PSD", a declarat Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă susținută după consultările de la Cotroceni.

Liderii fostei coaliţii de guvernare nu au găsit o soluție pentru deblocarea crizei

Ulterior, întrebat dacă astăzi la Palatul Cotroceni s-a ajuns totuși la un consens în privința unui viitor premier, Sorin Grindeanu a spus: "Nu. Am avut disucții de aproape două ore. În prima parte, cele legate de ceea ce am spus și aici, acele legi din PNRR, poziția PSD-ului, fiecare partid și-a spus punctul de vedere, iar în partea a doua, președintele a încercat să vadă dacă s-au schimbat pozițiile, dacă există nuanțe. În acest moment, cei care și-au îngrădit foarte mult spațiul de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, legate de guvernarea cu PSD. E treaba lor. Eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai domol, dar nu s-a degajat o soluție".

Întrebat dacă există totuși șanse să avem un nou guvern până la final de iulie, Grindeanu a zis: "Kelemen Hunor a venit cu mai multe propuneri. Noi am fost în mare parte de acord cu ce a propus președintele UDMR, cu nuanțe, e adevărat. Alții au anumite constrângeri, așa cum vă spuneam și mai devreme".

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