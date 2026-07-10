„Bolojan este noul Băsescu, Băsescu în tinerețea lui”. De ce spune Bogdan Chirieac asta

De la stânga la dreapta: fostul președinte Traian Băsescu, premierul Ilie Bolojan. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Analistul politic Bogdan Chirieac a motivat de ce Ilie Bolojan continuă să se bucure de încrederea românilor, făcând o comparație cu Traian Băsescu din primul mandat de președinte al României.

Ilie Bolojan este un Traian Băsescu „în primul său mandat” de președinte al României, crede analistul politic Bogdan Chirieac.

Acesta l-a comparat pe premierul interimar cu fostul președinte, despre care spune că a beneficiat de o perioadă similară de susținere publică la începutul carierei prezidențiale. Mai mult, Bogdan Chirieac l-a amintit și pe fostul premier Theodor Stolojan, care s-a bucurat, de asemenea, de o încredere mare din partea românilor.

Bogdan Chirieac: Bolojan, noul Băsescu

„Bolojan este noul Băsescu, Băsescu în tinerețea lui, în primul mandat, că al doilea a fost cu probleme mari. În primul mandat, Băsescu reprezenta o speranță pentru mulți români. Așa mi se pare că e Bolojan acum, în ciuda relelor făcute.

S-a mai întâmplat la începutul anilor '90. La fel de intransigent era și Theodor Stolojan și era foarte sus în încrederea publicului. Dânsul a venit cu ideea asta a reformei statului, să oprim hemoragia - nu s-a întâmplat asta - cheltuielile statului au crescut în această perioadă, nu au scăzut. Dar au scăzut veniturile statului, ca urmare a deciziilor economice foarte proaste luate de Guvernul Bolojan.

O fi sindromul Stockholm... Aici și psihologii, și sociologii au ceva de spus. Problema este că Bolojan nu scade în sondaje, în ciuda faptului că e legat cu lanțuri de Palatul Victoria”, a spus analistul Bogdan Chirieac, în direct la România TV, adăugând că „propaganda pentru Ilie Bolojan este foarte profesionist făcută”.

Citește și: Traian Băsescu: Ilie Bolojan se rupe de PSD pentru a-și pregăti candidatura la prezidențiale