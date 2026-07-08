Barometru Poll/Int Romania- Cu cine ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri parlamentare. AUR pe primul loc, surpriză pe locul al doilea

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AUR este în continuare partidul aflat în vârful preferinţelor votanţilor români. Astfel, dacă duminică ar fi organizate alegeri parlamentare, partidul condus de George Simion ar ocupa primul loc.

Conform unui barometru realizat de Agenţia de Rating Politic în perioada 30 iunie - 3 iulie 2026, AUR ar câştiga alegerile parlamentare cu 36,4% dintre voturi. Pe locul al doilea în preferinţele respondenţilor se află PNL, cu 22,4%, în timp ce PSD este pe locul al treilea, cu 17,9%.

USR se află pe locul al patrulea, cu 10,5%, în timp ce UDMR ar primi doar 4,9% dintre voturi.

SOS România, cu 2,9%, SENS, cu 1,9%, POT şi PMP cu 1,3% şi REPER cu 0,6% completează clasamentul.

16,4% dintre cei care au participat la sondaj au transmis că nu sunt hotărâţi cu cine să voteze, în timp ce numărul celor care nu ar vota cu nimeni sau nu au răspuns întrebărilor este de 14,8%.

PNL a avut, comparativ cu aprilie 2026, cea mai mare creştere, de la 14,2% la 22,4%, un salt de 8,2 puncte procentuale. ARP arată că "PNL este câștigătorul net al ultimelor luni în intenția de vot, atrăgând mai ales votanți nehotărâți, dar și de la partidele mai mici precum USR sau REPER. AUR își păstrează avansul față de partidele tradiționale și primește și el un mic plus de voturi, în timp ce alte partide „protest” s-au mai stins pentru moment. PSD își păstrează capitalul electoral, însă are publicul cel mai dezinteresat de alegeri. Invers, votanții PNL și AUR sunt cei mai mobilizați - în caz de alegeri, ele ar fi mai avantajate de momentul politic".

"La nivelul liderilor, Ilie Bolojan a câștigat semnificativ în încredere ajungând la 29,5% încredere. Tot în creștere în încredere se află și Dominic Fritz și George Simion, în timp ce președintele Nicușor Dan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, au rămas la același nivel ca în Aprilie", mai arată ARP.