Preşedintele Nicuşor Dan merge la Summit-ul NATO de la Ankara. În Turcia merge şi Mirabela Grădinaru

Mirabela Gradinaru Nicusor Dan - Foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa în perioada 7-8 iulie la Summit-ul NATO de la Ankara. În Turcia merge şi partenera de viaţă a preşedintelui, Mirabela Grădinaru.

"Președintele României, Nicușor Dan, va participa, în perioada 7-8 iulie 2026, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), care va avea loc la Ankara, Republica Turcia.

Este al doilea Summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de Aliat, astfel că evenimentul are și o dimensiune simbolică pentru țara noastră.

Programul Summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declarația Summitului. În marja Summitului, se desfășoară, pe 7 iulie, Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).

Liderii Alianței se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu. În acest context, Aliații vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective.

Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Alianței la Summit sunt: îndeplinirea angajamentelor privind creșterea bugetului pentru apărare și asumarea unor responsabilități crescute ale Aliaților europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei și efortul de consolidare operațională și industrială a Alianței, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producției și inovării tehnologice.

În cadrul Summitului, Președintele Nicușor Dan va reconfirma statutul țării noastre de Aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidențiind contribuțiile naționale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii. De asemenea, Președintele României va accentua importanța continuării sprijinului Aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, Președintele Nicușor Dan va atrage atenția asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime.

În marja participării la Summit, Președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale", a transmis Administraţia Prezidenţială.

În Turcia merge şi Mirabela Grădinaru

Conform agendei oficiale a preşedintelui, pe 7 iulie este semnalată participarea "alături de Prima Doamnă Mirabela Grădinaru, la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de Președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, și Prima Doamnă Emine Erdoğan".

Pe 8 iulie, cât timp preşedintele Nicuşor Dan este la sesiunile de lucru ale Summit-ului, Prima Doamnă Mirabela Grădinaru va participa "la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan".