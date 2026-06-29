Corneliu Ștefan, la Forumul Național PES activists România și la Gala Solidarității

Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Am participat la Forumul Național PES activists România și la Gala Solidarității, desfășurată cu această ocazie, precizează Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

"În cadrul Forumului a fost ales Biroul de conducere al PES activists România.

Îl felicit pe coordonatorul național al PES activists România și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, pentru realegere și pentru echipa pe care o are alături. Mult succes în noul mandat!

Gala Solidarității a adus în prim-plan grija față de cei din jur, implicarea și puterea gesturilor făcute la timp pentru a schimba în bine viața oamenilor.

Am avut onoarea de a-i înmâna doamnei Gabriela Alexandrescu, reprezentantă a Organizației „Salvați Copiii” România, Premiul „Ion Fluieraș”, o recunoaștere binemeritată pentru întreaga activitate desfășurată în sprijinul copiilor și al familiilor vulnerabile.

În #Echipa #PSD #Dâmbovița, știm că dezvoltarea unei comunități începe cu grija față de oameni. De aceea, vom continua să fim alături de PES activists România și de toate organizațiile care se implică în sprijinul comunităților și sunt prezente acolo unde este nevoie".