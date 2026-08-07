Năsui îl critică pe Fritz și acuză USR că aleargă după funcții: Aici a fost o mare greșeală. Când Bolojan nu va mai fi popular, USR nu va mai fi alături de el

Claudiu Năsui (USR). Sursa FOTO: Agerpres

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, susține că USR s-a îndepărtat de reformele promise și a ajuns să urmărească obținerea de funcții în guvern. Totodată, a lansat critici la adresa lui Dominic Fritz.

Claudiu Năsui l-a criticat pe șeful USR, Dominic Fritz. El a spus, în emisiunea OFF The Record, că USR a ajuns să lupte pentru funcții în Guvern în loc să implementeze reformele pe care le-a promis electoratului său.

"Când Bolojan nu va mai fi popular, USR nu va mai fi alături de el"

„USR caută lideri de care să se lege. În funcție de cine este mai mult în vogă, va merge în zona aceea. Când Bolojan nu va mai fi popular, USR nu va mai fi alături de el”

„În acest moment, (n.r. Ilie Bolojan) și-a ratat oportunitatea. Nu mai are ce să facă acum. Acum nu mai poate decât să administreze dezastrul. Dacă eram Ilie Bolojan la început de mandat, atunci trebuia să nu crească taxele și să scadă cheltuielile.

Am discutat cu Ilie Bolojan, eram mai mulți, eram într-o cameră. Cred că își lua deja informațiile de la altcineva și probabil că era deja decis să crească taxele în momentul în care se întâlnea cu noi.

USR-ul întotdeauna a căutat un lider de care…Ba Nicușor, ba Lasconi, ba…Eu am crezut în liberalism și de-aia am încercat să duc și USR-ul într-o zonă mai liberală. Am reușit la nivel ce puțin de program electoral, nu la aplicabilitatea acelui program, din păcate. Cred că USR-ul caută lideri de care să se lege și în funcție de cine este mai mult în vogă într-un moment va merge în zona aceea.

Deci acum, cât timp cât va fi popular domnul Bolojan, va fi acolo. Dar la un moment dat nu va mai fi popular domnul Bolojan și atunci nici USR-ul nu o să mai fie alături de el.

Cred că având în vedere nepopularitatea domnului Nicușor Dan….”, declară Claudiu Năsui.

Ghinea îl urăște visceral pe Nicușor Dan

„Ghinea este cel mai fericit de lipsa de popularitate domnului Nicușor Dan, îl urăște visceral. Domnul Fritz cred că va rămâne mai mult, a livrat ce își doreau”

Domnul Ghinea îi urăște visceral pe președinte. Este de notorietate. (…) Domnul Fritz a înțeles mult mai bine esența USR-ului și cred că va rămâne mai mult.

Domnul Fritz cred că a înțeles bine ce caută oamenii din anumite structuri din USR și cred că a livrat pentru ei ceea ce își doreau. Și atunci cred că va avea o stabilitate mai mare. (…)

Dacă vrem un sistem care să promoveze lucrurile pe merit, trebuie un stat mai mic. Și de aceea trebuie acea viziune. Eu mă supăr mai degrabă pe liderii politici care puteau să tragă un glonț în acest sistem și sistemul e un ansamblu de reguli.(…)

Eu n-am niciun fel de așteptare de la domnul Grindeanu. N-am niciun fel de așteptare de la PSD că o să facă reforme bune pentru România sau reforme în zona bună. Aveam așteptări de la USR-PNL, domnul Bolojan.(…)”, a continuat Claudiu Năsui.

Năsui a criticat modul în care USR a gestionat guvernarea

„PNL-ul e foarte puțin liberal din păcate. PNL-ul e un partid care e cu numele liberal. Cred că e o diferență între liberal și penelist și eu sunt liberal.

Eu cred că USR-ul trebuie să susțină guvernul numai contra reforme și nu contra funcții. Cred că aici a fost o mare greșeală. Un partid care are procente în Parlament ar trebui să folosească procentele pentru a schimba legislație și a schimba reguli, nu pentru a acapara funcții în stat.

E absolut irrelevant ce partid e la putere dacă tot nu face diferit față ce făceau ceilalați. Dacă fac tot aceleași creșteri de cheltuieli, tot scheme, tot companii de stat, tot naționalizări, tot ce am văzut până acum. Contează ce faci. Ca viziune, domnul Bolojan a mers în direcția greșită” a mai spus el.

„USR a îndeplinit zero din programul său de guvernare, pe parte economică”

Liderul USR a susținut că formațiunea politică din care face parte n-a îndeplinit niciun punct din programul de guvernare, deși s-a aflat în Executiv.

„USR a îndeplinit la guvernare, din programul său de guvernare – pe partea economică, zero. Chiar s-a mers în direcția inversă.

Mi-aș dori să există dezbatere în partid legate de idei. (…) În momentul în care a fost moțiunea, domnul Bolojan trebuia să facă lucrurile acelea, aș fi făcut lucrurile acelea. Și în momentul actual, sincer, nu știu că mai are multe gloanțe pe țeavă, că oportunitățile s-au cam dus, din păcate, pentru români.

În schimb, un lucru bun pe care l-a făcut este că a întârziat bugetul. Cel mai bun lucru economic care s-a putut întâmpla în țării acestea, anul acesta, a fost că a venit bugetul în luna aprilie. Pentru că atunci când n-ai buget, instituțiile statului trebuie să funcționeze pe 1/12 din cheltuielile anului anterior. Deci își limitează cheltuielile. Ăsta este motivul pentru care avem un deficit mai mic acum. Pentru că a limitat cheltuielile”, susține Claudiu Năsui.

Nebunie cu impozitarea în România. Claudiu Năsui: E unic în lume! / Ce propune deputatul USR pentru relansarea economică / video

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, spune care sunt măsurile pe care Guvernul României ar trebui să le ia pentru relansarea economică.

Partidul Social Democrat a trasat relansarea economică drept o linie roșie pentru viitorul României și i-a transmis premierului Ilie Bolojan că pachetele pentru administrație și economie trebuie aprobate împreună pentru a fi eficiente. În acest context care a generat tensiuni între partidele aflate la guvernare, Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei, a explicat, la emisiunea Ce Se Întâmplă, la DC News, care ar fi cele mai bune măsuri care ar trebui luate în acest sens.

„E o întreagă polemică între PSD și Bolojan, cred că și cu USR, și spun unii că dacă nu se vine și cu măsuri de relansare economică. Haideți să vorbim puțin de relansarea economică. Se poate să crească economia fără alte măsuri?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Cel mai bun program de stimulare, de relansare a economiei, e reducerea de taxe“, a spus Claudiu Năsui.

„Păi abia le-au crescut, cum să le reducă?“, a spus, ironic, Răzvan Dumitrescu.

„Dacă ne uităm ce vor ei să facă, e să facă același lucru care s-a făcut în România de mulți ani. Au crescut cheltuielile, s-au văitat că e deficitul mare, au justificat creșterea taxelor prin deficitul mare, după care începe să scadă deficitul, iar ei cresc din nou cheltuielile. Măsurile lor de relansare economică astea sunt: noi scheme de ajutor de stat, noi redistribuiri etc.“, a spus Claudiu Năsui.

"E o demență!"

Claudiu Năsui a venit și cu exemple de măsuri care ar conduce la debirocratizare, la o diminuare a presiunii de pe economie, iar în același timp la o creștere a încasărilor la bugetul de stat.

„Ce ați face dumneavoastră în momentul ăsta, pentru că mărirea de taxe s-a produs și nimeni nu o să fie convins că, după ce le-ai mărit, în viitorul exercițiu bugetar trebuie să le scazi?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Ar trebui reduse taxele. Eu și o parte din colegii de la USR, care credem în zona aceasta mai liberală, o să venim cu un pachet. Fără să ne atingem de nivelul de taxare, ar putea să se facă deducerea imediată a cheltuielilor. Acum, dacă achiziționezi o mașină pe firmă și costă 20.000 de euro, nu poți deduce 20.000 de euro, ci 4.000 de euro anual, timp de cinci ani.

În Anglia, se numește full expensing, practic deducerea cheltuielilor imediat. Pe partea contabilă faci ce vrei tu, dar fiscal poți să-ți deduci 20.000 de euro în primul an. Îți încurajează foarte mult investițiile, pentru că nu trebuie să faci birocrație, nu trebuie să mergi cu un dosar la Ministerul Economiei etc. Ești profitabil, poți să faci acel lucru și îți deduci din baza impozabilă. Automat, companiile care sunt pe pierdere nu beneficiază, dar beneficiază cei profitabili care fac investiții aici. Acest lucru se face deja în Regatul Unit al Marii Britanii și are un mare succes.

În al doilea rând e vorba de schimbarea modului de impozitare al câștigurilor pe bursă. Noi avem un sistem unic în lume pe impozitarea pe bursă. E o demență! Eu zic să facem un regim special pentru investițiile în bursă. Să fie 10% impozit pe venit, dar să fie nu pe câștiguri, ci pe banii pe care îi retragi din contul de investiții. Dacă investești 1.000 de lei și ai făcut 3.000 de lei, când retragi 1.000 de lei, să nu te coste nimic, dar când retragi peste 1.000 de lei, atunci să începi să plătești impozitul pe venit.

Oricum, cu banii pe care îi ai într-un cont de investiții nu poți să îi cheltui decât pentru acele investiții. Deci, oricum, dacă vrei să îi folosești, trebuie să îi scoți. În momentul în care îi scoți peste cât ai investit, să înceapă să fie taxabili. Asta ar încuraja mai mult investițiile în bursă și ar elimina birocrația care e acum cu declarația unică. Eu cred că și Statul Român ar scoate mai mulți bani decât cu impozitul ăsta mic“, a spus Claudiu Năsui.

„Dar de ce nu le vin ideile astea?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu, adăugând că „ei vorbesc în fiecare zi de debirocratizare“.

„Ei zic asta, dar uitați-vă ce au făcut. Cum recunoști un escroc? Zice una, face alta! Ei zic de debirocratizare, dar cu capitalul social doar debirocratizare nu a fost, ci a fost mai multă bicrocrație. Cu înăsprirea regulilor privind împrumutul acționar, la fel, a fost numai birocrație“, a mai zis Claudiu Năsui.

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