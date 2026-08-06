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DCNews Politica Premierul demis Ilie Bolojan anunță că a încălcat legea, de două ori. Planuri de pregătire pentru război

Premierul demis Ilie Bolojan anunță că a încălcat legea, de două ori. Planuri de pregătire pentru război

Autor: D.C.
Data publicării: 06 Aug 2026
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Ilie Bolojan
foto Agerpres

”Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, un plan general care are în vedere mai multe riscuri: de la cutremure, războaie, pandemii, inclusiv pentru cel pe care îl avem azi, pentru secetă”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, după ședința de guvern de joi, 6 august.

România nu se află, în prezent, în situație de război, nu a fost cutremur, nici nu se confruntă cu vreo pandemie.

Planurile pe care le-a aprobat, prin HG, Ilie Bolojan,  stabilesc politici cu efecte pe termen lung, deși guvernul interimar nu are acest drept. Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, stabilește Constituția, iar Codul administrativ menționează că guvernul interimar poate emite numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova însă politici noi.

”Deși sancționat deja de justiție de 11 ori, Guvernul Bolojan a mai emis astăzi o Hotărâre de Guvern situată în afara competențelor sale și cu aviz negativ de la Consiliul Legislativ, a scris avocatul Adrian Toni Neacșu, pe pagina sa de Facebook. lie Bolojan nu înțelege un lucru simplu: România NU mai are guvern. Guvernul demis este unul de tranzit, fără puteri, nu mai poate conduce politicile publice ci doar să administreze astfel încât blocajul să nu fie chiar total, deși exact așa este. Iar după mai mult de 3 luni de interimat nici nu are cum, constituțional și obiectiv, să fie altfel” - avocatul Toni Neacșu

Fost judecător constituțional, Adrian Toni Neacșu se referă la HG-ul privind sprijinirea afacerilor deschise în țară de românii din diaspora. Dar, în aceeași situație se află și HG-ul privind riscurile, care stabilește politici publice în caz de cutremur, pandemie, adoptat în aceeași zi de către Executiv. ”Acest plan general prevede măsurile care se pot aplica în astfel de situații, cine poate fi afectat și cine nu și cine conduce măsurile în situația de criză”, a spus premierul în conferința de presă după ședința de guvern.

HG-ul care stabilește planurile de intervenție în caz de cutremur sau război are o secțiune privind criza energetică pe care o traversăm acum. Dar, fiindcă stabilește politici pe termen lung în alte domenii, ar putea fi atacat în Justiție de companii afectate de limitarea consumului de energie electrică, pe care guvernul o are în vedere.

Curtea de Apel București a suspendat 11 hotărâri ale Guvernului Bolojan ce prevedeau măsuri pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului. 

Citește și: Planul de criză al lui Bolojan: România va importa energie de la vecini în cele mai scumpe ore ale zilei. Chisăliță: Dacă n-am exporta ziua, ar fi și mai rău
 

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Comentarii (9)

Valter Cojman   •   06 August 2026   •   23:10

Bolojan ar trebui bagat la puscarie pe viata si aruncata cheia de la celula...
Langa el ar trebui bagati Constantinescu, Basescu, Boc, Iohannis, Orban L., Citu, Ciuca si Ciolacu.

Constantin   •   06 August 2026   •   22:24

Un produs de dreapta care se crede deștept dar el prin încăpățânare își arată prostia din creierul mic pe care îl are!! Un idiot ce poți să mai zici!!

Coca   •   06 August 2026   •   21:05

Niciodată, dar niciodată nu m-am gândit că în fruntea guvernului ar putea exista o persoană atât de lipsită de empatie față de poporul roman.Niciodata, dar niciodată nu m-am gândit că după toate măsurile de austeritate duse tot de noi ,cei mici și neajutorați, trebuie să atingem și lumina.
MULTUMESC, PNL, MULTUMESC DLE BOLOJAN.

Mihai1   •   06 August 2026   •   19:20

Măi oameni buni, înțelegeți că Bolojan este un tip avid de putere care nu are absolut niciun reflex democratic.
A complotat cu USR pentru a scoate PSD din guvern și a își deschide astfel perspectiva de a face absolut numai ce vrea!

Român   •   06 August 2026   •   19:17

APEL PUBLIC,adresat Președintelui Romniei! Arestați imediat pe numitul Bolojean Ilie pentru uzurpare de funcții publice și instaurare a dictaturii

MIHAI   •   06 August 2026   •   18:55

Bine bine sa fie planuri pentru situatii de criza, dar sursa de finantare sustenabila de unde este? Si cu inflatia actuala mare inca cu finantarea a orice este f greu.

Geo   •   06 August 2026   •   18:44

Bolojan și guvernul lui de USR-isti demiși incorpore, sunt cinici și nu-i interesează decât voturile. Deși nu mai au niciun drept legal, să emită HG-uri ce afectează România și românii pe termen lung( astăzi și românii din diaspora), ei se joacă cu legea și nimeni nu-i deranjează. Așteaptă ca și aceste hg-uri să fie atacate și apoi să le folosească ca instrumente de propagandă. Ei cred ca românii au memorie scurtă, sunt proști că doar pentru asta de 35 de ani au distrus sistematic învățământul dar se inșeală și vor avea surprize. Sper ca mass-media, în marea ei majoritate, să împrospăteze măcar memoria vizuală a românilor și să-i prezinte pe acești satrapi în toată “splendoarea” (mizeria umană)lor. Amin????

Teodor Cretu   •   06 August 2026   •   18:35

Ilie Bolojan - profilul dictatorului in secolul XXI

Adr8an   •   06 August 2026   •   18:29

Am crezut ca este un bănățean încăpățânat și infatuat,dar este efectiv idiot!!!

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