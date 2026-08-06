Premierul demis Ilie Bolojan anunță că a încălcat legea, de două ori. Planuri de pregătire pentru război

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”Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, un plan general care are în vedere mai multe riscuri: de la cutremure, războaie, pandemii, inclusiv pentru cel pe care îl avem azi, pentru secetă”, a anunțat premierul Ilie Bolojan, după ședința de guvern de joi, 6 august.

România nu se află, în prezent, în situație de război, nu a fost cutremur, nici nu se confruntă cu vreo pandemie.

Planurile pe care le-a aprobat, prin HG, Ilie Bolojan, stabilesc politici cu efecte pe termen lung, deși guvernul interimar nu are acest drept. Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, stabilește Constituția, iar Codul administrativ menționează că guvernul interimar poate emite numai acte cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova însă politici noi.

”Deși sancționat deja de justiție de 11 ori, Guvernul Bolojan a mai emis astăzi o Hotărâre de Guvern situată în afara competențelor sale și cu aviz negativ de la Consiliul Legislativ, a scris avocatul Adrian Toni Neacșu, pe pagina sa de Facebook. lie Bolojan nu înțelege un lucru simplu: România NU mai are guvern. Guvernul demis este unul de tranzit, fără puteri, nu mai poate conduce politicile publice ci doar să administreze astfel încât blocajul să nu fie chiar total, deși exact așa este. Iar după mai mult de 3 luni de interimat nici nu are cum, constituțional și obiectiv, să fie altfel” - avocatul Toni Neacșu.

Fost judecător constituțional, Adrian Toni Neacșu se referă la HG-ul privind sprijinirea afacerilor deschise în țară de românii din diaspora. Dar, în aceeași situație se află și HG-ul privind riscurile, care stabilește politici publice în caz de cutremur, pandemie, adoptat în aceeași zi de către Executiv. ”Acest plan general prevede măsurile care se pot aplica în astfel de situații, cine poate fi afectat și cine nu și cine conduce măsurile în situația de criză”, a spus premierul în conferința de presă după ședința de guvern.

HG-ul care stabilește planurile de intervenție în caz de cutremur sau război are o secțiune privind criza energetică pe care o traversăm acum. Dar, fiindcă stabilește politici pe termen lung în alte domenii, ar putea fi atacat în Justiție de companii afectate de limitarea consumului de energie electrică, pe care guvernul o are în vedere.

Curtea de Apel București a suspendat 11 hotărâri ale Guvernului Bolojan ce prevedeau măsuri pentru a facilita accesul tinerilor pe piața muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale și sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum și pentru organizarea și desfășurarea unor activități ale instituțiilor statului.

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