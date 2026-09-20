Și Oana Țoiu merge în SUA

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu. Sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, merge în SUA, la New York, în același timp cu președintele Nicușor Dan.

Ministrul de Externe Oana Țoiu merge în Statele Unite ale Americii, iar activitatea sa diplomatică începe de luni 21 septembrie, urmând a se încheia în 25 septembrie.

”Ministrul afacerilor externe, Oana-Silvia Țoiu, va participa luni, 21 septembrie 2026, la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din UE, care se va desfășura la New York, în marja Săptămânii la Nivel Înalt a celei de a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (UNGA81).

Ministrul va face parte din delegația României, condusă de Președintele Nicușor Dan, la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU.

Agenda ministrului include, orientativ, participarea la reuniuni ministeriale dedicate securității maritime în care va susține rolul României în comerțul global de grâne, la întâlniri dedicate utilizării inteligenței artificiale, susținerea soluției celor două state în conflictul din Fâşia Gaza, Platforma UNGA pentru femei lideri, precum și la reuniuni dedicate Francofoniei.

În marja agendei ONU ministra va prezenta perspectiva României privind investițiile în regiune şi securitatea, în dezbaterile organizate de Atlantic Council şi Foreign Policy.

La reuniunea informală a miniștrilor afacerilor externe din UE, care se va desfășura la New York, luni, 21 septembrie 2026, miniștrii afacerilor externe vor avea o discuție de coordonare asupra priorităților UE la UNGA81, precum şi un schimb de opinii cu miniștrii de externe din Australia, India, Republica Coreea și ministrul de externe adjunct al Japoniei” anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Nicușor Dan a plecat în SUA cu un avion privat

Amintim că președintele Nicușor Dan și-a început astăzi programul în SUA, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Cei doi vor avea o agendă încărcată în următoarele zile. Președintele Nicușor Dan a plecat în SUA cu un avion privat. Știm că avionul are o capacitate de 14 persoane, dar nu sunt informații despre pasageri.

Recent, în presă, s-a vehiculat că președintele Nicușor Dan ar încerca să o convingă pe Oana Țoiu să rămână la Ministerul de Externe. În caz contrar, numele vehiculat este al secretarului de stat din MAE, Luca Niculescu. Aceste informații veneau în contextul în care s-a speculat că președintele ar căuta un om mai pregătit pentru Ministerul de Externe, după ce a declarat, la începutul lunii septembrie, că speră să găsească ”poziția potrivită pentru Ministerul de Externe”.

Cine mai merge în SUA

Vicepreşedinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire, Roxana Mînzatu, va efectua, în perioada 20-24 septembrie 2026, o vizită în Statele Unite ale Americii, cu întrevederi la New York, Boston şi Washington, informează duminică un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Agenda include participarea la evenimente internaţionale dedicate educaţiei şi viitorului muncii în marja Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, vizite la MIT şi Universitatea Harvard, precum şi întâlniri cu înalţi reprezentanţi ai administraţiei preşedintelui american Donald Trump, ai Băncii Mondiale, ai Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi ai marilor companii tech