Guvernul demis vine cu o nouă strategie, după ce Strategia pentru Biodiversitate a fost mutată în Parlament

Guvernul Bolojan în ședință Foto: gov.ro

Guvernul demis condus de Ilie Bolojoan încearcă din nou limitele constituţionale, cu Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030. Asta după ce Strategia pentru Biodiversitate a fost mutată în Parlament.

Avocatul Adrian Toni Neacşu spune că hotărârea de Guvern aflată pe lista actelor normative discutate în şedinţa de miercuri depăşeşte atribuţiile Guvernului demis. De altfel, CCR a decis deja în acest sens în cazul Strategiei pentru Biodiversitate. Acum, Guvernul a introdus în nota de fundamentare o apărare juridică, conform căreia noua strategie de dezvoltare a infrastructurii feroviare ar fi, de fapt, continuare unor politici deja aprobate şi ar reprezenta executarea unei obligaţii legale, nu introducerea unei politici noi.

"Guvernul nu poate adopta legal Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030.

Situația ei este exact aceeași cu Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-230, pentru care acum 2 zile Curtea Constituțională a confirmat că nu putea fi adoptată decât prin lege a Parlamentului, întrucât constituie o politică nouă, pe care Guvernul demis nu o poate promova nici măcar prin Hotărâre de Guvern.

Strategia privind biodiversitatea fusese adoptată inițial prin Hotărâre de Guvern, care apoi, după ce PSD a anunțat atacarea în justiție a tuturor hotărârilor adoptate cu încălcarea competențelor limitate, a fost oprită în ultimul moment de la publicarea în Monitorul Oficial și a ajuns în Parlament. Ilie Bolojan, prin această renunțare de ultim moment, a recunoscut practic și că era conștient de nelegalitatea adoptarii ei prin HG, așa cum probabil îi spun avizele interne și pe noua strategie.

Prin soluția pe sesizarea privind legea de aprobare a strategiei, CCR a arătat că adoptarea de strategii naționale de către un Guvern demis înseamnă o încălcare a competenței limitate potrivit art. 110 alin 4 din Constituție, potrivit căruia acesta nu poate decât administra treburile publice. Existența unei obligații trecute într-o lege anterioară ca Guvernul să elaboreze o strategie prin HG nu face ca aceasta să fie doar o continuare a unei politici începută anterior, pentru că prin natura sa orice strategie este o politică nouă, cu impact pe termen lung.

Celelalte 11 hotărâri de Guvern emise cu încălcarea limitelor de competență au fost suspendate de instanțele de judecată, la solicitarea PSD, reținându-se că există o prezumție de nelegalitate a lor, prin încălcarea art 37 alin 3 din Codul administrativ, care stabilește că Guvernul demis, pe lângă interdicția de a adopta proiecte de legi sau ordonanțe, nu poate emite nici Hotărâri de Guvern prin care se promovează politici noi.

Pentru toate aceste hotărâri Consiliul Legislativ emisese avize negative, exact pe aceste considerente constituționale și legale.

Și acum, pentru Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030, Consilul Legislativ a dat identic un aviz negativ", a scris Adrian Toni Neacşu pe Facebook.

PSD poate ataca HG-ul

"Guvernul demis nu poate lua decizii care introduce modificări structurale, cu efecte pe o perioadă lungă de timp și care definesc politici noi, adică exact ceea ce este în conținutul ei orice strategie.

Dacă PSD este consecvent și atent la respectarea stării de constituționalitate ar trebui să atace în justiție și această hotărâre, ceea ce va duce previzibil la suspendarea efectelor ei juridice, cu toate consecințele negative pe care ni le putem imagina. De altfel, suspendarea acestei eventuale HG poate fi obținută ușor de orice persoană care justifică un interes, adoptarea ei abuzivă fiind evidentă și confirmată anticipat atât de Curtea Constituțională, cât și de instanțele de contencios administrativ. De exemplu, instanțele au decis că un partid politic (de exemplu AUR) are interes legitim în ataca o Hotărâre de guvern nelegală emisă de un guvern demis.

De la momentul atacării de către PSD a celor 11 hotărâri de Guvern acesta din urmă a mai emis acte normative similare, cu nesocotirea regimului lui juridic de Guvern demis.

Ilie Bolojan are tot interesul politic să lase impresia, contrar realității juridice și constituționale, că activitatea Guvernului său nu este practic blocată și că poate funcționa ca și când nu ar fi demis, deci poate rămâne în această situație mult și bine. Asta ar hrăni mitul maxime eficiențe a Guvernului PNL-USR, chiar așa demis cum este el, sau exact tocmai datorită demiterii sale și plecării celor de la PSD.

Nu poate, activitatea lui legislativă este anulată aproape complet, poate lua doar simple măsuri de administrare, insuficiente pentru a răspunde nevoilor de guvernare a țării. Pentru orice altceva trebuie să se adreseze Parlamentului, care în această perioadă de blocaj guvernamental funcționează și ca un Guvern paralel", a mai scris acesta.

Guvernul şi-a luat măsuri de siguranţă

În nota de fundamentare, Executivul demis încearcă să demonstreze că nu îşi depăşeşte atribuţiile şi face referire la existenţa unei obligaţii legale, anume Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar român în spațiul feroviar unic european, care prevede că Ministerul Transporturilor elaborează strategia indicativă de dezvoltare a infrastructurii pentru satisfacerea necesităților viitoare de mobilitate. Strategia trebuie să acopere o perioadă de cel puțin cinci ani, este reînnoibilă și, potrivit aceleiași legi, se aprobă prin Hotărâre a Guvernului.

"Executarea, la scadență, a unei obligații legale preexistente constituie prin definiție administrarea treburilor publice; opțiunea de politică publică a fost exercitată de legiuitorul primar la momentul edictării normei de transpunere.”, se arată în nota de fundamentare.

În plus, Guvernul demis spune că "Strategia este, prin voința expresă a legiuitorului european, un document indicativ, nu alocă fonduri, nu naște drepturi sau obligații în sarcina terților și nu angajează exercițiile bugetare viitoare. Un document de planificare indicativă, lipsit de efecte juridice directe, nu poate constitui suportul unor «opțiuni de oportunitate» în sensul relevat de jurisprudența referitoare la art. 110 alin. (4)”.