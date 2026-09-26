Programul de guvernare depus de Siegfried Mureșan. Ilie Bolojan, reacție

lllie Bolojan și Siegfried Mureșan / FOTO: Agerpres

Ilie Bolojan, premier interimar, a avut o primă reacție, după ce Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a depus programul de guvernare.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, spune că programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan continuă reformele începute şi pune accent pe modernizarea României, creşterea economică şi responsabilitatea faţă de finanţele publice.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus astăzi în Parlamentul României programul de guvernare şi lista miniştrilor. Este un program care continuă reformele începute şi pune accent pe modernizarea României, creşterea economică şi responsabilitatea faţă de finanţele publice, a scris pe Facebook premierul interimar.

Siegfried Mureşan a vorbit, sâmbătă, despre viziunea pe care o are pentru România, afirmând că statul trebuie să lucreze pentru oameni.

Suntem pregătiţi să ne asumăm responsabilitatea guvernării

Avem o viziune clară pentru România: O Românie modernă, în care oamenii pierd mai puţin timp cu birocraţia şi primesc servicii publice de calitate. O Românie prosperă, în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să-şi acopere cheltuielile de la o lună la alta. O Românie dreaptă, în care legea este aceeaşi pentru toţi, indiferent de funcţie sau de relaţii. O Românie sigură, care îşi apără cetăţenii şi rămâne un partener de încredere în Uniunea Europeană şi în NATO, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

El a precizat că săptămâna viitoare încep audierile miniştrilor propuşi, apoi se merge în faţa Parlamentului pentru votul de încredere. Suntem pregătiţi să ne susţinem programul şi să ne asumăm responsabilitatea guvernării, a transmis Mureşan.

Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul Executiv. Lista miniștrilor și programul de guvernare fuseseră convenite anterior de PNL, USR și UDMR, iar documentele au fost depuse oficial la Parlament de Siegfried Mureșan.

Cabinetul propus va avea 16 ministere și trei vicepremieri cu portofoliu, fiecare dintre cele trei funcții urmând să revină câte unui reprezentant al PNL, USR și UDMR.

PSD critică programul de guvernare

Alexandru Rogobete susține că propunerile din programul de guvernare al lui Siergfried Mureșan continuă linia restricțiilor financiare și ignoră criza de cadre medicale din țară. Și Natalia Intotero și-a exprima dezacordul, criticând capitolele care vizează sprijinirea familiei, copiilor și tinerilor. De asemenea, acuză Guvernul Mureșan că urmărește doar grăbirea întoarcerii la serviciu, fără să creeze condiții minime de sprijin.

Ce spune Bogdan Chirieac

Analistul Bogdan Chirieac a comentat programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, sâmbătă. Acesta este de părere că Executivul, care va cere încrederea Parlamentului săptămâna viitoare, este, de fapt, "Guvernul USR, cu USR-iști sub acoperire”. Analistul politic mai punctează că, în spatele unor nominalizări de miniștri, s-ar afla interese "adânci, inclusiv comerciale”.

Reamintim că Guvernul Mureșan este susținut de PNL, USR și UDMR. Până în acest moment, cele trei formațiuni nu au ajuns la un acord cu PSD privind susținerea Executivului în Parlament. În absența voturilor social-democraților, șansele ca Guvernul Mureșan să treacă sunt minime, având nevoie de 233 de voturi pentru învestire.