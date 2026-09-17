Șansele Guvernului Mureșan la vot. Câte voturi îi lipsesc pentru majoritate

Siegfried Mureșan, propunerea de premier (dreapta) / FOTO: Agerpres

Siegfried Mureșan a fost desemnat premier, astăzi, de către președintele Nicușor Dan.

”Nu vom accepta orice Guvern”, spunea Siegfried Mureșan în 16 septembrie

Cu o zi înaintea desemnării, Siegfried Mureșan a transmis ”România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, dar nu vom accepta orice Guvern. Și Guvernul condus de PSD - Ciolacu a avut puteri depline, însă a dus deficitul la nivelul record de 9,3%, a împins România aproape de retrogradarea în categoria 'junk', a blocat PNRR-ul și a pus în pericol accesul țării la fondurile europene. Guvernul condus de Ilie Bolojan, deși a funcționat în regim de interimat în ultimele luni, a deblocat fondurile din PNRR, a redus deficitul, a accelerat absorbția fondurilor de coeziune și a îndepărtat riscul retrogradării României în categoria 'junk'”.

El transmitea că PNL vrea un Guvern cu puteri depline, care ”să continue reformele Guvernului Bolojan, nu să revină la risipa guvernării Ciolacu”.

În 17 septembrie, a fost desemnat premier

Propus de PNL, USR și UDMR, Siegfried Mureșan a fost desemnat astăzi, 17 septembrie, premier.

”O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Și nu e în regulă, pentru că meseria noastră, și faptul că trăim din banii oamenilor, înseamnă că trebuie să ajungem noi la un compromis astfel încât să reușim să negociem problemele sau, în fine, aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră” a declarat președintele Nicușor Dan.

”Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire, pe care i-l respect. Deci domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine, în acest moment, și aștept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial” a mai spus președintele. La câteva minute, Siegfried Mureșan a transmis, pe Facebook, că acceptă desemnarea, iar președintele a transmis că se bucură.

Taberele se împart, care sunt șansele învestirii Guvernului Mureșan

Imediat după desemnare, taberele s-au împărțit.

Grupul parlamentar PACE Întâi România anunţă că "refuză ferm" un guvern condus de Siegfried Mureşan:

”Ar fi o guvernare anti-naţională, anti-românească şi care ar pune cruce suveranităţii României, punând frâiele ţării definitiv în mâinile Bruxelles-ului şi a altor capitale, transformând România într-o colonie oficială. Cerem PNL şi USR să îl retragă pe Siegfried Mureşan şi să se scutească de ruşinea unui vot negativ în Parlament. După retragerea sau căderea la vot a candidatului PNL-USR, aşteptăm o propunere serioasă de premier şi un Guvern care să fie în slujba României, nu a altor state şi nu a Bruxelles-ului” arată un comunicat de presă.

Prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat, pentru Agerpres: ”Salutăm că există o nominalizare pentru că revenim la parcursul normal şi intrăm în logica firească. Cam târziu, e adevărat. Nu vom vota Cabinetul Mureşan, ţinând seama de declaraţiile anterioare ale partidelor care îl susţin, că nu vor negocia cu AUR. Dar ne bucură că mergem la vot şi privim optimist spre anticipate. Acesta ar fi pasul următor după eşecul acestei nominalizări. Anticipatele sunt mai aproape după această nominalizare”.

USR îș susține, în continuare, pe Siegfried Mureşan

"Îl susţinem în continuare pe Siegfried Mureşan în demersul său de a forma un Guvern. Dânsul nu este o nominalizare surpriză, pentru că pornea, faţă de orice altă nominalizare din partea PSD, cu un avans de câteva zeci de voturi în Parlament. Deci preşedintele a ales opţiunea logică prin nominalizarea lui Siegfried Mureşan. Ne bazăm în susţinerea unui viitor Guvern pe toţi aceia care în zilele şi săptămânile anterioare se dădeau de ceasul morţii că România are nevoie de un Guvern deplin. Iată, acum există o nominalizare. Cred că ar fi logic şi consecvent din partea tuturor să ofere votul pentru ca Guvernul Siegfried Mureşan, cu puteri depline, să rezolve toate acele probleme pe care PSD le-a lăsat în legea bugetului de stat pe anul acesta", a precizat Cristian Seidler, purtător de cuvânt al USR, pentru sursa citată.

UDMR va fi partener

"Preşedintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers. Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR şi ale partidelor extremiste" a declarat Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a transmis, pe Facebook: ”Siegfried Mureşan a acceptat nominalizarea sa ca premier de către preşedintele României. Avem nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline. Siegfried Mureşan şi-a demonstrat eficienţa la Bruxelles: vicepreşedinte PPE şi al Grupului PPE din Parlamentul European şi negociator pentru viitorul buget multianual al UE, de aproape 2.000 de miliarde de euro. Acum, această experienţă trebuie pusă în slujba României”.

Nu de aceeași părere a fost și Sorin Grindeanu, liderul PSD, care și-a exprimat dezamăgirea.

Dacă tragem linie, Guvernul Mureșan mai are nevoie de 46 de voturi în Parlament.

În acest moment, are 187 de voturi și 10 zile la dispoziție să găsească voturile necesare. Astfel, 80 de parlamentari PNL îl susțin pe Siegfried Mureșan, 59 de la USR, 31 de la UDMR, dar și 17 de la Minorități.