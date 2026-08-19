Nicuşor Dan cheamă din nou liderii politici la Cotroceni. Dragoş Pîslaru a trimis legea salarizării la Bruxelles fără să consulte partidele sau sindicatele

Dragoș Pîslaru / Foto Agerpres

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, confirmă că a trimis legea salarizării la Bruxelles. Acesta nu a transmis forma legii nici la partide, dar nici la sindicate.

Update: Conform unor surse politice, preşedintele Nicuşor Dan ar urma să cheme liderii politici la Cotroceni pentru discuţii pe PNNR încă de miercuri, 19 august, la ora 18:00. Aceasta ar urma să fie o discuţie între grupurile tehnice de lucru.

Nicușor Dan a discutat și săptămâna trecută, pe același subiect, cu Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR) și Kelemen Hunor (UDMR), însă nu s-a ajuns la un acord.

De menţionat că pe agenda oficială a preşedintelui nu apare încă o întâlnire cu liderii politici.

-ştirea iniţială-

Dragoş Pîslaru confirmă transmiterea legii salarizării la Bruxelles, însă aceasta nu a ajuns nici pe masa partidelor, nici pe cea a sindicatelor. Dragoş Pîslaru mai transmite că va veni cu clarificări în cursul zilei de miercuri, 19 august 2026.

Conform surselor Realitatea Plus, joi, 20 august, liderii partidelor politice vor merge la Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan şi, dacă se va ajunge la un acord, legea va fi publicată şi trimisă în Parlament săptămâna viitoare.

Sindicaliştii spun că nu au văzut noua formă a legii şi avertizează că, potrivit ultimelor simulări analizate împreună cu reprezentanţii ministerelor, veniturile unor categorii de angajaţi ar urma să scadă. Dacă şi noua variantă a proiectului conţine diminuări salariale, sindicaliştii spun că vor respinge legea şi anunţă că sunt pregătiţi să reia protestele.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat şi el că nu va promulga legea, dacă aceasta duce la scăderea veniturilor pentru categorii de angajaţi.

De altfel, reprezentanții sindicatelor susțin că nu au văzut noua formă a proiectului. Aceștia atrag atenția că, potrivit ultimelor simulări pe care le-au analizat împreună cu reprezentanții ministerelor, veniturile unor angajați ar urma să scadă. Sindicatele au anunțat că resping proiectul în cazul în care și noua variantă va prevedea diminuări salariale și că sunt pregătite să reia protestele.

Dragoș Pîslaru a precizat că au fost făcute modificări în special în domeniile Educației și Sănătății, unde există cele mai mari probleme.

În același timp, Ministerul Muncii a transmis că în ultima formă publicată a proiectului 36% dintre angajați ar urma să rămână cu veniturile blocate.

Plafonul de cheltuieli a crescut la 12,1 miliarde de lei

Negocierile pe marginea noii Legi a salarizării au produs, discret, o mutare de proporţii, în condiţiile în care plafonul de cheltuieli suplimentare acceptat pentru reforma salarizării bugetarilor a urcat de la aproximativ 8 miliarde de lei la 12,1 miliarde de lei, susţine consultantul financiar Adrian Negrescu.

"Negocierile pe marginea noii Legi a salarizării au produs, discret, o mutare de proporţii: plafonul de cheltuieli suplimentare acceptat pentru reforma salarizării bugetarilor a urcat de la aproximativ 8 miliarde de lei la 12,1 miliarde de lei. Altfel spus, discuţia publică a trecut de la un impact deja greu de digerat în 2027 la unul cu 4 miliarde de lei mai mare, fără ca undeva în spaţiul public să fi apărut un răspuns clar la întrebarea esenţială: de unde vin aceşti bani suplimentari, în condiţiile în care ţinta de deficit este una foarte clară?", arată Negrescu, într-o postare publicată marţi pe pagina sa de Facebook.

El aminteşte, astfel, că pentru 2026, România are asumată o ţintă de deficit de 6,2% din PIB, după un 2025 încheiat cu un deficit de 7,65% din PIB - cel mai ridicat din Uniunea Europeană cu doi ani în urmă, aflat acum într-o corecţie dificilă, negociată cu Comisia Europeană printr-un plan fiscal pe şapte ani.

Potrivit economistului, România se află încă în procedură de deficit excesiv, iar orice abatere de la traiectoria de ajustare convenită riscă să pună din nou sub semnul întrebării credibilitatea fiscală a României.

"Chiar dacă am scăpat de evaluarea Moody's şi Fitch, urmează S&P în octombrie, iar în 2027 o luăm din nou de la capăt. Altfel spus nu poţi adăuga brusc 4 miliarde de lei la o cheltuială rigidă - salariile bugetarilor sunt, prin natura lor, o cheltuială permanentă, nu una punctuală - fără să arăţi, concret, ce se reduce în altă parte sau ce venituri suplimentare acoperă diferenţa", a explicat sursa citată.

Cheltuielile de personal din sectorul public au ajuns deja la peste 166 de miliarde de lei anual, înainte de impactul noii legi, iar România ocupa, în anii anteriori, primul loc în UE la ponderea cheltuielilor salariale bugetare în veniturile statului, atrage atenţia Adrian Negrescu. Adăugarea a încă 12 miliarde de lei peste această bază, fără o sursă de finanţare explicită, transformă promisiunea într-un risc fiscal amânat, nu rezolvat, susţine el.

Proiectul a fost amânat aproape patru ani, a trecut prin variante succesive în care impactul bugetar a crescut de fiecare dată când negocierile politice cu sindicatele sau cu anumite categorii profesionale (cazul apărării fiind edificator) au cerut concesii suplimentare.

Fiecare rundă de negociere a adăugat, nu a scăzut, din factura finală. Dacă acest tipar se repetă şi după intrarea legii în vigoare - programată pentru 1 ianuarie 2027 - riscul unui impact anual tot mai mare în anii următori nu mai este o ipoteză, ci o continuare logică a felului în care s-a construit deja acest proiect, a mai precizat consultantul.

"Mai grav: legea, în forma actuală, devine o obligaţie moştenită de guvernele viitoare. Cine va veni la putere după actualul Executiv va trebui să găsească, simultan, resursele pentru aceste plăţi suplimentare uriaşe şi să menţină ţinta de reducere a deficitului sub 3% din PIB, angajament asumat pe termen lung faţă de Comisia Europeană. Fără o soluţie de finanţare articulată acum, problema nu dispare - doar se transferă în timp, către un moment în care marja de manevră fiscală va fi, cel mai probabil, şi mai mică decât este astăzi", a mai precizat acesta.

Pe de altă parte, însă, dacă legea salarizării unitare nu este adoptată şi promulgată până la 31 august, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene aferente cererilor de plată aflate în curs - o sumă pe care Guvernul nu îşi permite să o piardă, mai ales în actualul context bugetar.

"Această presiune explică graba cu care s-a ajuns la un acord politic pe o sumă mai mare decât cea discutată iniţial: miza nu mai este doar reforma salarizării în sine, ci evitarea unei pierderi de fonduri europene deja negociate şi aşteptate. Practic, tot acest "tam-tam" din jurul legii salarizării ascunde o negociere pe două fronturi simultane: pe de o parte, presiunea sindicatelor şi a partidelor politice de a evita îngheţarea sau reducerea veniturilor pentru anumite categorii de bugetari (cazul apărării arată clar cât de uşor cedează Guvernul la această presiune), iar pe de altă parte, obligaţia de a respecta un termen european strict, sub ameninţarea pierderii unor fonduri deja calculate în buget. Rezultatul este un compromis care mulţumeşte pe termen scurt ambele tabere - politicieni şi parteneri sociali -, dar lasă nerezolvată întrebarea de fond: cine plăteşte, de fapt, diferenţa, şi cât de sustenabil este acest angajament pentru finanţele publice ale României în anii care urmează", a subliniat Adrian Negrescu.

Liderii partidelor politice discută, de câteva zile, posibilitatea încheierii unui acord politic pentru ca proiectul noii legi a salarizării din sistemul public să poată fi adoptat şi promulgat înainte de 31 august, termenul limită din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).