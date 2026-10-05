Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în Opoziție

Nicușor Dan și Ilie Bolojan / Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat decizia PNL, după consultările de la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan.

Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul PNL, a anunțat că așteaptă o propunere de premier din partea președintelui țării Nicușor Dan, urmând a lua o decizie pentru a debloca criza guvernamentală, dar a trasat mai multe linii roșii, printre care cele mai importante sunt:

”dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în Opoziție”.

”este foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci unul care va menține echilibrele bugetare”.

”Dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în Opoziție”

”Am încheiat consultările organizare de președintele României, am precizat poziția Partidului Național Liberal. Rămânem consecvenți deciziilor pe care PNL le-a luat în ultimele luni și anume că nu vom fi într-o guvernare cu PSD, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, situație în care dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în Opoziție.

”Posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic”

Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră.

”Este foarte important să avem nu orice fel de guvern”

Acest lucru îl vom face fiind conștienți de necesitatea de a avea un guvern care să rezolve problemele pe termen scurt, care țin de buna funcționare a statului, e vorba de rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru funcționarea serviciilor publice, acolo unde bugetele n-au fost întocmite corespunzător, dar, mai ales, să pregătească anul 2027.

Este foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci unul care va menține echilibrele bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care îl conduc și l-am condus în această perioadă. E vorba de deficite și de datorii.

”Ne vom întoarce de unde am plecat, în lipsa disciplinei financiare”

Așa cum știți, nu neapărat datoria României este o problemă ca procent din PIB, ci viteza mare de creștere acesteia în ultimii ani ceea ce arată incapacitatea noastră de a menține controlul bugetelor.

Și asta va fi un lucru important și în anii următoare, pentru că dacă nu se va reintroduce disciplina financiară, așa cum am introdus-o în această perioadă, deci nu va fi menținută, costurile sociale pe care le-au suportat toți românii în această perioadă, vor fi anulate, practic și ne vom întoarce de unde am plecat.

De asemenea nivelul dobânzilor pe care le achită România este unul mare și dacă ne aducem aminte am plecat de la un nivel de dobânzi mare înainte de instalarea guvernului în vara anului trecut. Am coborât aceste dobânzi la cel mai mic nivel în luna februarie-martie.

”Deciziile nu le vom mai lua noi” mai avertizează Ilie Bolojan

Acum din nou suntem la un nivel mare. Și oricum am explicat acest lucru prin ceea ce se întâmplă.

În plan internațional, pentru că nu este o situație confortabilă, războaiele, creșterea inflației, deficitele mari guvernamentale produc presiune și pe dobânzile noastre dar în mod evident plătim o primă de risc mare care înseamnă lipsa încrederii în cei responsabili, pentru a lua deciziile de corecție în anii următoare.

PNL și-a asumat această răspundere în această perioadă. Am făcut ceea ce a fost nevoie pentru țara noastră. Am trecut de toate evaluările agențiilor de rating, dar va trebui să continuăm acest lucru, pentru că altfel deciziile nu le vom mai lua noi, și costurile vor fi suportate de întreaga populație a României.

Vom aștepta nominalizarea. Vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile în forurile interioare ale PNL” a declarat Ilie Bolojan, după consultările de la Palatul Cotroceni.