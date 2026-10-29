Guvernul Niculescu va aproba prima rectificare bugetară cel mai probabil în şedinţa de vineri (surse)

Imagine cu Luca Niculescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul Niculescu va aproba cel mai probabil vineri prima rectificare bugetară din acest an, potrivit unor surse politice.

Guvernul Luca Niculescu urmează să aibă prima şedinţă oficială în zilele următoare, cel mai probabil vineri. În cadrul reuniunii ar urma să fie aprobată rectificarea bugetară necesară deblocării unor urgenţe din mai multe domenii, în primul rând din Sănătate, au precizat sursele citate.

PSD vrea situația "reală" a finanțelor țării

Conform surselor, PSD a acceptat ca ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, să facă prezentarea situaţiei "reale" a finanţelor ţării, aşa cum a cerut preşedintele partidului, Sorin Grindeanu, după această primă rectificare bugetară.

Când ar putea fi aprobată a doua rectificare bugetară

În luna noiembrie ar urma să fie aprobată o a doua rectificare bugetară, iar până atunci Nazare va trebui să prezinte public situaţia finanţelor şi a datoriilor lăsate de Guvernul Bolojan la buget, au indicat sursele politice.

În ceea ce privește bugetul pentru anul 2027, ar putea trece prin asumarea Guvernului. Adoptarea Legii bugetului prin asumarea răspunderii Guvernului ar putea permite un control mai strict asupra cheltuielilor și menținerea țintei de deficit, în contextul în care, în dezbaterea parlamentară, pot fi introduse amendamente care să majoreze cheltuielile bugetare fără surse de finanțate sustenabile.