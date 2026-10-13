Surse din Ministerul Transporturilor. Numele din PSD care ar urma să fie ministru

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Apare primul nume posibil din Guvernul hibrid Luca Niculescu - PSD.

Ștefan Etveș, realizatorul ”Drumurile Noastre”, a spus, marți seară, la B1 TV, că, în Ministerul Transporturilor, umblă vorba că Daniel Zamfir ar fi propunerea PSD de ministru.

Partidul Social Democrat ar urma să aibă nouă sau zece ministere în Guvernul hibrid Luca Niculescu - PSD. Miniștrii tehnocrați ar urma să vină la propunerea președintelui Nicușor Dan.

Social-democratul Daniel Zamfir a fost contactat de DCNews. Acesta nu a infirmat categoric informația. ”Nu... nu știu încă” ne-a spus acesta într-un răspuns scurt, solicitat să confirme sau să infirme informația.

Se pare că PSD ar vrea ministerele pe care le-a avut, precum Agricultura, Transporturile, Sănătatea, dar şi ministere precum Mediul sau Ministerul Fondurilor Europene.

Președintele Nicușor Dan spune că va dizolva Parlamentul dacă nu va fi votat Guvernul Niculescu

Președintele Nicușor Dan, care, înainte de votul pentru Siegfried Mureșan, declara că nu ia în calcul alegerile anticipate, acum ar fi transmis un avertisment către partide, avertizând că va dizolva Parlamentul, declanșând alegeri anticipate, în cazul în care nu reușesc să se grupeze pentru a susține Guvernul Niculescu.

PSD ar urma să intre la guvernare, cu decizia finală în ședința de miercuri, la finalul căreia este de așteptat să avem și propunerile de miniștri din partea PSD. Joi, premierul desemnat va depune programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Dacă am fi avut un guvern exclusiv tehnocrat, lista miniștrilor ar fi fost făcută publică de astăzi, după cum a anunțat, luni seară, Luca Niculescu.

PNL și UDMR ar urma să susțină la vot Guvernul Luca Niculescu, dar și parlamentarii din UpR sau reprezentanții Minorităților Naționale.

S-au încheiat consultările. Mesajul premierului desemnat Luca Niculescu