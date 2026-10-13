Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul dacă nu trece Guvernul Niculescu - surse

Nicușor Dan / FOTO: Agerpres

Președintele Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul dacă Guvernul Luca Niculescu nu va trece de votul Parlamentului, potrivit surselor Realitatea Plus.

Potrivit unor surse apropiate de Administraţia Prezidenţială, menţionate de Realitatea Plus, președintele Nicușor Dan ar lua în considerare dizolvarea Parlamentului dacă, după depunerea programului de guvernare cât şi a listei de miniştri, Luca Niculescu nu va găsi sprijin în Parlament şi partidele nu vor vota învestirea Guvernului. Acest lucru ar putea deschide calea alegerilor anticipate.

Luca Niculescu este "optimist"

În schimb, premierul desemnat, Luca Niculescu, este "optimist" și nu se gândește la posibilitatea unui eșec, menționând că toate opțiunile "rămân în picioare" și anume un guvern politic, hibrid sau tehnocrat.

"Discuțiile (n.r. cu reprezentații partidelor și grupurilor parlamentare) au fost despre formarea guvernului, dar au fost și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor, care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică ce trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni.

Toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului, am discutat cu ei și am repetat că este nevoie de acest guvern, care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat despre chestiuni mai tehnice, proiecte de lege, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate, a fost o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și vreau să le mulțumesc”, a declarat Luca Niculescu la Parlament, potrivit Agerpres.

Premierul desemnat a mai spus că, după negocierile cu partidele parlamentare, este optimist privind votul de învestire.

"Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare: guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic, sau un guvern tehnocrat. În ceea ce mă privește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun", a susținut Niculescu.

"Fără o rectificare bugetară, o să avem probleme mari"

Luca Niculescu nu se gândește la posibilitatea unui eșec.

"Sunt concentrat pe misiunea pe care o am de a face un guvern, nu mă gândesc la posibilitatea unui eșec. (...) Am discuții în permanență cu liderii tuturor partidelor cu care am discutat deja, uneori sunt în spațiul public și ne vedeți și dumneavoastră, alteori sunt telefonice, dar, evident, negocierile sunt mereu în curs, pentru că partidele își dau seama la fel de bine ca dumneavoastră, la fel de bine ca mine, câtă nevoie este ca această țară să iasă din criză.

Vorbim despre formarea unui guvern de care România are nevoie rapid, pentru că avem nevoie de rectificare bugetară. Fără o rectificare bugetară, o să avem probleme mari, foarte curând, cu funcționarea administrației, cu școlile, cu combustibilul pentru instituții, cu plata pe care o fac instituțiile statului către firmele private, cu plata unor facturi către primării. Sunt probleme extrem de concrete pe care fiecare dintre noi le simte, fiecare dintre dumneavoastră le va simți. E greu de explicat că nu reușim să formăm un guvern" a transmis Luca Niculescu.

Ce ar putea face Nicușor Dan, dacă Guvernul Niculescu nu trece

Recent, analistul politic Bogdan Chirieac puncta, la Realitatea Plus că, în cazul în care, "prin absurd, nu trece Luca Niculescu, va fi o nouă nominalizare. Poate că va fi nominalizat Sorin Grindeanu." Acesta a mai precizat că "poate UDMR-ul își schimbă barca și, atunci, PSD-ul are șanse să facă majoritatea de 233 de voturi în Parlament".