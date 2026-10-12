PSD face comisie internă pentru alegerile anticipate. Augustin Zegrean: Să fie limpede, legea actuală este valabilă

Foto: Facebook, Parlamentul României - Camera Deputaţilor

Augustin Zegrean, fost președinte al CCR, susține că legea actuală permite organizarea alegerilor anticipate și că înființarea unei comisii pentru analizarea cadrului legal nu este necesară.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 12 octombrie, că Biroul Permanent Național al partidului a decis înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale, formată din fostul vicepremier Marian Neacșu și liderii de grup ai PSD din Parlament, Ovidiu Popa și Daniel Zamfir. Comisia în cauză ar urma să analizeze cadrul legislativ actual referitor la posibilitatea organizării unor alegeri anticipate parlamentare și să identifice modificările necesare pentru a asigura un cadru legal cât mai rapid.

Fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a declarat pentru DCNews că nu este necesară schimbarea legii pentru organizarea de alegeri anticipate.

Sorin Grindeanu: Am discutat foarte serios despre varianta alegerilor anticipate, acest scenariu părând a fi unul tot mai real

"Am discutat în cadrul Biroului Permanent Național foarte serios despre varianta alegerilor anticipate, acest scenariu părând a fi unul tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Componența acestei comisii este următoarea: Marian Neacșu, Ovidiu Popa, liderul de grup de la Cameră, Daniel Zamfir, liderul de grup de la Senat, ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate.

(...) Nu este un scenariu pe care să ni-l dorim, nu din calcule electorale. Cine își dorește anticipate pur din calcul electoral este AUR. Nu îl interesează binele României. Dar nu fugim de un astfel de scenariu și vom fi pregătiți. Nu văd ca acest scenariu să fie bun pentru România, dar poate fi de neevitat", a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD, în cadrul unei conferințe de presă.

Augustin Zegrean: Legea actuală este valabilă și pentru alegerile anticipate

Întrebat dacă este necesară schimbarea legii pentru organizarea alegerilor anticipate, Augustin Zegrean a spus: "Nu, deloc. Alegerile anticipate sau celelalte alegeri sunt la fel. Nu e nicio deosebire între ele. Alea se fac o dată la patru ani și astea se fac între, dar totul merge după acea lege. Nu știu ce nu le convine. (...) Să fie limpede, legea actuală este valabilă și pentru alegerile anticipate, pentru orice fel de alegeri".

Augustin Zegrean a spus că nici înființarea unei astfel de comisii nici înființarea unei comisii parlamentare nu sunt necesare.

"Au mai făcut de curând o comisie la care nu se duce nimeni, tot îi cheamă și nu se duc. Comisiile astea nu au niciun rost în general. Nicio comisie nu și-a îndeplinit vreodată scopul pentru că așa sunt făcute ele. O comisie parlamentară este formată din parlamentari din toate partidele parlamentare. Aceeași structură va avea comisia ca și tot Parlamentul. Nu se vor putea înțelege nici acolo", a mai spus Augustin Zegrean pentru DC News.

Augustin Zegrean: Numai când nu avem Guvern se pot face alegeri anticipate

"Și tot auzim că nu poți să faci acum alegeri anticipate că nu avem Guvern. Păi numai când nu avem Guvern se pot face alegeri anticipate pentru că legea spune că președintele poate să dizolve Parlamentul dacă nu acordă votul de încredere la două propuneri ale sale în 60 de zile. Suntem în această situație. Dacă ar fi Guvern nu s-ar putea face alegeri anticipate. Singura situație în care se poate dizolva Parlamentul este aceasta", ne-a mai spus Augustin Zegrean.

Zegrean, despre modificările invocate de președintele AEP: E altă poveste

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, vorbise la interviurile DC NEWS, pe 28 septembrie, despre principalele provocări legislative, organizatorice și tehnice în cazul unor eventuale alegeri anticipate. El declarase că actualul calendar electoral nu este adaptat unei astfel de situații, iar modificarea legislației ar fi necesară pentru ca procesul electoral să poată fi organizat în termenul constituțional de trei luni.

Întrebat despre aceste modificări ale cadrului legislativ invocate de președintele AEP, Augustin Zegrean a explicat: "Acele modificări le vrea el pentru alte alegeri, dar e altă poveste. Nu are nicio legătură. Nu se pot opri alegerile anticipate pentru că nu avem lege. Avem lege. Nu scrie în lege că sunt pentru alegeri anticipate, este legea alegerilor, Legea Electorală, așa se numește, că sunt anticipate, că sunt la termen, nu contează".

Zegrean: Președintele nostru este imprevizibil

Întrebat apoi dacă scenariul alegerilor anticipate pare acum tot mai plauzibil, în contextul în care Guvernul Luca Niculescu pare să aibă în acest moment doar 50% șanse să treacă de votul Parlamentului, Augustin Zegrean a spus: "Nu știu, nu mai înțeleg nimic. Nu pot da nicio previziune pentru că președintele nostru este imprevizibil".

Convocarea alegerilor anticipate, la voința lui Nicușor Dan

El a precizat că președintele Nicușor Dan poate continua cu desemnările și în cazul în care Luca Niculescu, cea de-a patra nominalizare, pică la vot.

"Ar putea continua. Putea să convoace alegeri anticipate înainte de nominalizarea lui Luca Niculescu, dar el a spus clar că nu e momentul. Când va fi momentul, nu știu. Nu există nicio limită (de posibile nominalizări n.r.). Sigur, aici nu vorbim de morală. Politica e politică și atât. Se vor face când va vrea președintele. Este exclusiv voința lui. Am auzit și că vor cere Curții Constituționale a României să îl oblige, că e conflict juridic de natură constituțională că nu vrea să dizolve Parlamentul. Nu e niciun conflict. Scrie acolo limpede: "poate", președintele poate dizolva Parlamentul și atât. Nu îl poate obliga nimeni", ne-a mai declarat Augustin Zegrean.