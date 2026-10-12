PSD se pregăteşte de alegeri anticipate. Stenograme din şedinţa social-democraţilor: Guvernul Niculescu, şanse 50-50

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

Ies la iveală discuţii din şedinţa PSD în care liderii decid asupra intrării la guvernare. Claudiu Manda, secretarul general al PSD a avansat posibilitatea alegerilor anticipate şi a spus că şansele guvernului Luca Niculescu sunt de 50-50.

Conform stenogramelor publicate de România TV, Claudiu Manda recunoaşte că premierul desemnat Luca Niculescu are 50% şanse să formeze un Guvern care să primească votul de încredere al Parlamentului şi avansează ideea conform căreia PSD trebuie să se pregătească inclusiv de alegerile anticipate.

"Există șanse 50-50 ca acest Guvern să fie învestit, trebuie să ne pregătim serios inclusiv pentru alegeri anticipate. Trebuie să avem o echipă politică formată din liderii de grup și Marian Neacșu care să se ocupe de legislația legată de organizarea alegerilor anticipate.

O să trimitem o listă în teritoriu pentru a inventaria problemele legate de investițiile blocate, datorii, necesar de finanțare până la sfârșitul anului, sumele încasate la bugetele locale care sunt mai mici deși Bolojan a triplat taxele, locurile de muncă pierdute”, a transmis Claudiu Manda în şedinţa PSD, conform sursei citate.

Marian Neacşu: Situaţia nu este deloc roză

Pe de altă parte, Marian Neacşu, omul pe care Claudiu Manda îl vrea însărcinat cu pregătirea pentru alegerile anticipate, recunoaşte că situaţia economică a ţării nu este deloc una buna.

"Nu aș ști să vă spun ce situație este mai complicată acum — cea politică sau cea economică. Din păcate, avem doar date parțiale și am dori să știm situația reală a finanțelor publice. Cert este că situația nu este deloc roză, chiar dacă s-au lăudat cu un deficit de 2,89% la sfârșitul lunii august și avem o țintă de deficit de 6,2% până la final de an. Pare că există suficient spațiu, dar nu este deloc așa!

Din 62 de miliarde, plăți pentru datorii și dobânzi, până la final de august se plătiseră 48 de miliarde.”

Apoi, se pregătește o ieșire pe piețe pentru un necesar de 15 miliarde, dar care nu va fi de succes dacă nu avem Guvern. În plus, sunt facturi neemise — nu știm valoarea lor totală pentru a vedea nevoia reală de finanțare. Nu avem nici o situație pentru proiectele rămase nefinanțate prin PNRR și sumele necesare pentru finalizarea lor", a transmis Marian Neacşu.

Luca Niculescu, încrezător că poate convinge partidele

PSD a cerut de mai multe ori, de la desemnarea lui Luca Niculescu, celor de la PNL refacerea coaliţiei, însă liberalii au respins categoric acest scenariu. Totuşi, Luca Niculescu a transmis, luni dimineaţă, că a propus partidelor ideea susţinerii unui Guvern pentru o perioadă de 6 luni, astfel încât să fie făcute reformele prioritare.

"Înțeleg diferențele dintre partide și neîncrederea care există între ele și dacă ar fi existat soluții simple am fi avut demult un guvern și problemele pe care le avem acum nu le-am fi avut, dar aceste probleme există, în timp ce guvernul cu puteri depline nu există. Am propus să ne gândim la un acord de susținere, şase luni de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele care evident că se gândesc în interesul, la interesul României să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială.

Cred că toți cei responsabili se gândesc la viitorul României și văd în ce situație este România acum. Există orgolii în fiecare dintre noi, dar nu aceasta este problema principală sau ceea ce doresc este ca, prin dialog, așa cum facem de o săptămână, și am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cu cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniştri. Pentru aceasta, trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem, cum ziceam, un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea", a declarat Luca Niculescu.