USR a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Niculescu

În centru, președintele USR, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres

Uniunea Salvați România (USR) a decis, vineri, în unanimitate, să nu voteze în Parlament Guvernul Niculescu.

„USR va vota împotriva Guvernului PSD propus de Luca Niculescu. Așa a decis azi cu unanimitate Comitetul Politic al USR, care cuprinde peste 150 de lideri ai partidului din toată țara”, a transmis într-o postare pe Facebook, vineri, președintele partidului, Dominic Fritz.

„Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare aceea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri”, a mai adăugat Fritz.

Învestirea Guvernului Niculescu este susținută de PSD, UDMR, grupul minorităților naționale și grupul parlamentar Uniți pentru România. Deși grupurile parlamentare ale PNL au decis, miercuri, să dea un vot în favoarea instalării Guvernului Niculescu, partidul va decide dacă îl susține în ședința Biroului Politic Național, programată sâmbătă, 17 octombrie.

Audierile miniștrilor, programate luni și marți

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au stabilit joi seara calendarul învestirii Guvernului Niculescu. Premierul desemnat a depus, tot joi, lista miniștrilor și programul de guvernare.

Audierile miniştrilor propuşi în comisiile de specialitate vor avea loc luni, de la ora 12:00 până la ora 20:00, şi marţi de la ora 9:00 până la ora 12:00.

Votul de învestitură din Parlament, programat marți

Marţi, 20 octombrie, de la ora 14:00, este programată şedinţa de plen reunit în care se va da votul de învestitură pe Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

La şedinţa de plen, candidatul desemnat pentru funcţia de prim-ministru va avea la dispoziţie 30 de minute pentru prezentarea programului de guvernare şi a listei de miniştri.

În cadrul dezbaterilor, grupurilor parlamentare PSD li s-au alocat 11 minute, grupurilor AUR - 8 minute, cele ale PNL vor avea 7 minute, grupurile USR - 5 minute, grupurile UDMR - 3 minute, iar grupurilor minorităţilor naţionale, Uniţi pentru România, S.O.S. România, Pace - Întâi România - câte un minut, potrivit Agerpres.