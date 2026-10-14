UPDATE: Guvernul Luca Niculescu va intra la vot luni - surse

Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

PSD se reunește astăzi la Vila Lac pentru a decide dacă va intra sau nu în Guvernul Niculescu. Sorin Grindeanu, președintele PSD, este cel care a convocat această ședință, care este programată să înceapă la ora 16:00.

UPDATE: Programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse joi la Parlament

Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune joi, 15 octombrie, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor. Acesta a spus că își dorește o echipă competentă și că nu va renunța la măsurile care și-au dovedit eficiența.

UPDATE: PNL intră în ședință

PNL va organiza miercuri o ședință de urgență pentru a discuta susținerea Guvernului Luca Niculescu.

UPDATE: Conform surselor DC News, Guvernul Luca Niculescu va intra la vot luni.

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PSD va decide dacă partidul va face sau nu parte din Guvernul condus de Luca Niculescu, care urmează să depună joi, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va analiza trei variante cu privire la participarea la guvernare. Una dintre ele ar fi să rămână în afara Guvernului, alta să susțină un cabinet tehnocrat, iar cea de-a treia ar fi să formeze un guvern politic alături de alte partide.

Liderul PSD este de părere că un guvern tehnocrat ar fi slab și dorește o majoritate politică transparentă, dar decizia va fi luată după ce se va consulta cu membrii partidului.

Marian Neacșu: Dacă Guvernul va fi votat, va fi un Executiv mixt

Deputatul PSD Marian Neacşu a declarat miercuri că, în opinia sa, dacă social-democraţii vor decide să intre în Guvernul Luca Niculescu, acesta va fi „unul mixt", cu miniştri de la PSD şi cu tehnocraţi.

„Cred că va fi un Guvern mixt, dacă va fi să fie", a răspuns Neacşu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă viitorul Cabinet va fi alcătuit din miniştri tehnocraţi şi din miniştri PSD.

El a adăugat că, înainte de a vorbi despre nume de miniştri, trebuie ca PSD să vadă programul de guvernare al lui Niculescu.

Marian Neacşu a fost întrebat, de asemenea, dacă ar accepta nominalizarea ca ministru de Interne, aşa cum se vehiculează în presă.

„E perioada în care se vehiculează o mulţime de lucruri. (...) Din punctul meu de vedere, ar putea să fie o abordare onorabilă, dar înainte de toate să vedem programul de guvernare şi să decidem care va fi votul", a afirmat social-democratul.

Consiliul Politic Naţional al PSD se va întruni miercuri pentru a decide dacă intră sau nu în Guvernul Luca Niculescu, a anunţat liderul partidului, Sorin Grindeanu.

„Avem varianta în care nu votăm şi nu intrăm, dacă nu facem parte, există varianta, eu vă spun acum din variantele pe care ni le-a prezentat prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, unui Guvern tehnocrat, care, la prima vedere, cel puţin din perspectiva mea, nu e o variantă solidă, pentru că ăsta e un guvern slab, ăsta e un Guvern care de-a doua zi va fi Guvernul nimănui. Am mai avut exemplu ăsta în 2015 - 2016. Nu suntem într-o perioadă în care să facem experimente. (...) A treia variantă este cea de a avea un Guvern, să spunem, politic şi aici se deschid diverse variante. Poate să fie un Guvern pesedist, poate să fie un Guvern pesedist plus, ceea ce îmi doresc, să fie din mai multe formaţiuni politice, să fie o majoritate transparentă", a explicat Grindeanu.