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Ce s-ar fi discutat în ședința PSD de astăzi. Subiectele de pe masa social-democraților

Autor: Florentina Constantin
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imagine cu sigla psd
Partidul Social Democrat (PSD). Sursa foto: Agerpres

În urmă cu puțin timp, s-a terminat ședinţa Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat și urmează declarații.

Principalele declarații făcute de Sorin Grindeanu după ședinţa Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat:

Am decis ca în două săptămâni să avem gata centralizarea propunerilor de comasări de instituții, agenții ale statului.

Avem nevoie de această reformă reală pentru a avea niște economii importante la buget prin care să finanțăm politicile economice și sociale de anul viitor.

Știre în curs...

Știrea inițială:

Potrivit unor surse Realitatea, social-democrații ar fi discutat despre ce se va întâmpla cu pensiile începând cu anul viitor. Se vorbește despre o indexare, însă nu se știe exact cu cât vor fi indexate. 

De asemenea, Legea salarizării a fost un alt subiect important dezbătut, alături de reformele majore pe care le pregătesc social-democrații în administrație, în companiile de stat.

Alte subiecte care ar fi fost discutate în ședința PSD de astăzi ar fi vizat bugetul și rectificarea bugetară. Totodată, s-ar mai fi discutat și despre activitatea PSD de când guvernul s-a schimbat.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, urmează să facă mai multe declarații, după încheierea ședinței care s-a desfășurat, astăzi, începând cu ora 10:00, la sediul PSD din Kiseleff.

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