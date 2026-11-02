Ce s-ar fi discutat în ședința PSD de astăzi. Subiectele de pe masa social-democraților

În urmă cu puțin timp, s-a terminat ședinţa Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat și urmează declarații.
Principalele declarații făcute de Sorin Grindeanu după ședinţa Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat:
Am decis ca în două săptămâni să avem gata centralizarea propunerilor de comasări de instituții, agenții ale statului.
Avem nevoie de această reformă reală pentru a avea niște economii importante la buget prin care să finanțăm politicile economice și sociale de anul viitor.
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Știrea inițială:
Potrivit unor surse Realitatea, social-democrații ar fi discutat despre ce se va întâmpla cu pensiile începând cu anul viitor. Se vorbește despre o indexare, însă nu se știe exact cu cât vor fi indexate.
De asemenea, Legea salarizării a fost un alt subiect important dezbătut, alături de reformele majore pe care le pregătesc social-democrații în administrație, în companiile de stat.
Alte subiecte care ar fi fost discutate în ședința PSD de astăzi ar fi vizat bugetul și rectificarea bugetară. Totodată, s-ar mai fi discutat și despre activitatea PSD de când guvernul s-a schimbat.
Sorin Grindeanu, liderul PSD, urmează să facă mai multe declarații, după încheierea ședinței care s-a desfășurat, astăzi, începând cu ora 10:00, la sediul PSD din Kiseleff.