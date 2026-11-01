Victor Ponta va lansa un nou partid. Sociologul Mirel Palada explică ce-i va asigura succesul

Victor Ponta, fost premier al României. FOTO: Agerpres

Fostul premier Victor Ponta a anunțat că pregătește un nou partid.

Victor Ponta a confirmat la România TV că ia în calcul lansarea unei noi platforme politice, unui partid, argumentând că scena politică are nevoie de un nou val de lideri și de oameni care să ofere o alternativă la formațiunile tradiționale. Fostul premier a explicat că partidele vechi au dezamăgit în mai multe state europene, indicând exemple precum Germania, Franța și Italia. În acest context, Ponta și-ar dori să atragă în noua construcție politică parlamentari și foști parlamentari, dar și oameni pe care îi consideră valoroși, inclusiv din partide mai mici, precum AUR sau alte formațiuni. „Cu siguranță”, a răspuns acesta când a fost întrebat dacă își va face o platformă politică:

”Cu siguranță voi face o platformă politică, discut cu foarte mulți oameni, unii dintre ei care vin din mediul de afaceri, universitar, și care așteaptă cumva să spună: hai să vedem, se întâmplă ceva bine și în România sau e nevoie de ceva nou? Uitați-vă la ce se întâmplă în toată Europa, partidele vechi au dezamăgit foarte tare, e nevoie de forțe noi”.

Sociologul Mirel Palada consideră că există o creștere semnificativă a dezamăgirii față de partidele tradiționale, fenomen care începe să se extindă, pentru prima dată, și asupra USR și AUR. În opinia sa, această erodare a încrederii creează spațiu pe piața electorală pentru apariția unor noi formațiuni politice, care ar putea atrage alegători nemulțumiți de actualele partide.

Experiența PRO România, un milion de voturi la prezidențiale și o încredere constantă de 25%

Mirel Palada apreciază că Victor Ponta are capacitatea de a coagula o astfel de construcție politică în jurul său, având în vedere că a obținut aproximativ 1,3 milioane de voturi în cursa prezidențială. Sociologul a amintit că fostul premier a mai reușit să construiască un partid în jurul său, Pro România, care a ajuns, pentru o perioadă, la aproximativ 10% în preferințele electoratului. În actualul context de nemulțumire față de partidele existente, o nouă formațiune lansată de Ponta ar putea porni, potrivit estimării sale, de la un scor de aproximativ 7%. Palada a mai remarcat că Victor Ponta se bucură de un nivel relativ constant de încredere, situat între 20% și 25%, în timp ce popularitatea multor altor lideri politici a înregistrat scăderi. Sociologul consideră că acest capital de încredere ar putea fi transformat în susținere electorală. Ca argument, a făcut o paralelă cu ascensiunea AUR, care a obținut aproximativ 9% la primele alegeri la care a participat, deși puțini anticipau un asemenea rezultat, formațiunea fiind percepută atunci drept un partid „venit din spuma mării”.

”În momentul de față avem de a face cu creșterea dezamăgirii în vechile partide. La fel cum acum 10 ani de zile identificam pentru prima dată mugurii unei posibile noi schimbări care s-a concretizat în apariția USR și, mai recent pe urmă, în 2020, în apariția AUR, la fel și acum în 2026-2027 acest ciclu se reia și vedem felul în care încrederea în vechile partide scade și votul în aceste partide scade și apare loc pe piața electorală pentru posibile noi partide. Victor Ponta a mai avut un moment în care a concretizat acest vot, în jurul partidului Pro România, care pentru o perioadă a fost până undeva spre 8-10% din voturile românilor. Dacă la vremea respectivă, în condițiile dezamăgirii la adresa PSD, ALDE lua din PNL aproape 10% iar Pro România lua din PSD aproape 10%, și acum e posibil să se ajungă undeva în jur de 7 puncte procentuale să obțină un nou partid, obținut cum trebuie și are și lideri, organizații. Victor Ponta prezintă un potențial ridicat, peste 20% au încredere în dânsul, 20-25% în mod constant, ceea ce nu este deloc puțin lucru în condițiile în care nivelul de încredere în lideri a scăzut în mod constant. Încrederea în președinte a ajuns la 15%, deci peste 20% este un nivel foarte ridicat de potențial de favorabilitate și potențial electoral. El se poate concretiza într-un scor electoral bun, peste 5%, estimarea mea este că poate să ia chiar și 7%” a spus sociologul Mirel Palada.

Cu luni înainte de anunțul lui Ponta, Chirieac anticipa totul. Cine este acum în pericol

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut o previziune cu luni înainte referitoare la viitorul partid al lui Victor Ponta.

Potrivit acestuia, formațiunea va intra în Parlament din prima și va atrage voturi în special de la votanții AUR și PSD, motiv pentru care reprezintă o amenințare pentru cele două partide. În opinia sa, partidul ar putea obține încă de la primul scrutin un rezultat de peste 5%.

„Telespectatorilor TikTok și cititorilor DC News le-am spus de șase luni de zile că își face partid. Să se uite în urmă pe TikTok-urile noastre să vadă că Viorică Ponta își face partid și va fi un partid câștigător, adică va lua peste 5% din prima, fiindcă Ponta are pe persoană fizică 1,3 milioane de voturi. Asta înseamnă minimum 10%, dacă mă întrebați”, a spus Bogdan Chirieac.

„Pentru cine reprezintă o amenințare?”, a întrebat Anca Murgoci.

„Ponta ne-a și spus ce face. Va fi suveranist pro-occidental. E o amenințare pentru AUR și pentru PSD. Cred că și de la PNL se mai gândesc, dacă nu se duc acolo. Ai mei, de la USR, însă, îl vor uri cât pentru tot restul clasei politice”, a spus Bogdan Chirieac.