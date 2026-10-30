Dumitru Chisăliță, vizită la Cernavodă. Retehnologizarea Unității 1 este planificată. Care este stadiul Unităților 3 și 4

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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a făcut o vizită de lucru la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

Proiectele de investiţii care fac parte din programul nuclear românesc sunt esenţiale pentru asigurarea securităţii energetice a României, a declarat, vineri, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, care a efectuat o vizită de lucru la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

"Proiectele de investiţii care fac parte din programul nuclear românesc sunt esenţiale pentru asigurarea securităţii energetice a României. În calitate de ministru al Energiei, sunt preocupat permanent de îndeplinirea la timp a angajamentelor asumate, conform calendarelor de proiect, şi voi face toate diligenţele necesare pentru a impulsiona ritmul de implementare. Totodată, cooperarea şi sinergiile dintre operatorul nuclear românesc şi toate părţile implicate reprezintă factori esenţiali pentru succesul acestor proiecte. Aşteptările mele sunt ca toate părţile implicate să respecte termenele agreate şi să accelereze execuţia proiectelor. Orice întârziere poate afecta securitatea energetică a ţării şi poate genera costuri majore pentru consumatori", a declarat Chisăliţă, citat într-un comunicat al Ministerului Energiei.

Starea centralei, discutată în urma condiţiilor climatice

Ministrul a discutat cu reprezentanţii Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. (SNN) despre contextul centralei, rezultat în urma condiţiilor climatice, şi despre proiectele de investiţii ale acesteia.

În cadrul vizitei, ministrul Energiei s-a întâlnit cu Hur Seung-chul, ambasadorul Republicii Coreea în România, cu Laurenţiu Cazan, preşedintele Consiliului de Administraţie al Nuclearelectrica şi cu Mihai Laurenţiu Gioară, directorul general al SNN. Discuţiile au vizat stadiul proiectului de Retehnologizare a Unităţii 1 a CNE Cernavodă, cu accent pe desfăşurarea lucrărilor de infrastructură, gradul de îndeplinire a calendarului, variaţiile înregistrate şi măsurile necesare pentru accelerarea implementării.

Retehnologizarea Unităţii 1 este planificată să prelungească durata de exploatare a acesteia cu încă 30 de ani

De asemenea, în cadrul vizitei, a fost abordat şi proiectul Instalaţiei de Detritiere (CTRF). Aceasta este prima instalaţie de acest fel din Europa, care va contribui, prin eliminarea tritiului din apa grea, la protecţia mediului înconjurător şi a specialiştilor care lucrează pe amplasamentul CNE Cernavodă. Ambele proiecte au planuri de implementare cu măsuri de monitorizare a progresului şi de identificare a soluţiilor necesare, obiectivul final fiind progresul acestora.

Retehnologizarea Unităţii 1 este planificată să prelungească durata de exploatare a acesteia cu încă 30 de ani. Oprirea planificată pentru realizarea lucrărilor este prevăzută pentru perioada 2027-2030, interval în care aproximativ 700 MW de capacitate nucleară nu vor fi disponibili. De aceea, pregătirea din timp şi coordonarea lucrărilor sunt esenţiale atât pentru realizarea proiectului, cât şi pentru planificarea funcţionării Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN).

"Retehnologizarea Unităţii 1, cel mai important proiect al companiei, va prelungi funcţionarea unităţii cu încă 30 de ani, fiind esenţială pentru stabilitatea Sistemului Energetic Naţional. Instalaţia de detritiere completează acest efort, consolidând nivelul de securitate nucleară şi de protecţie a personalului şi a mediului. Accelerarea acestor proiecte şi menţinerea lor ca prioritate strategică garantează României energie nucleară sigură, curată şi fiabilă pentru următoarele decenii. Nuclearelectrica rămâne pe deplin angajată în asigurarea securităţii energetice a ţării", a declarat Mihai Gioară, citat, la rândul său, în comunicat.

Stadiul proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă

În discuţiile cu conducerea SNN a fost analizat şi stadiul proiectului Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, aflat în etapa de pregătire pentru construcţie. Potrivit calendarului de lucru, începerea lucrărilor este prevăzută pentru anul 2027.

În contextul pregătirii pentru sezonul rece şi al cotelor scăzute ale Dunării, ministrul a analizat împreună cu reprezentanţii SNN situaţia Unităţii 1 şi 2, care, momentan, sunt menţinute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele şi standardele de securitate nucleară.

În seara zilei de 28 octombrie, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a prelungit cu 30 de zile starea de alertă, corelat cu situaţia curentă la nivelul Sistemului Electroenergetic Naţional şi având în vedere riscul ca rezervele de putere şi energie să nu fie suficiente pentru echilibrarea SEN la orele de vârf.

Ministerul Energiei a pregătit, în coordonare cu Dispeceratul Energetic Naţional (DEN), proiectul Programului de iarnă pentru perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, pe baza evaluării consumului şi a resurselor energetice disponibile. DEN monitorizează echilibrul dintre producţie şi consum, iar Transelectrica dispune, în funcţie de situaţia operativă, măsurile necesare, inclusiv creşterea producţiei din sursele disponibile, asigurarea importurilor sau reducerea consumului.

Ministerul Energiei monitorizează permanent evoluţia proiectelor strategice şi coordonează măsurile necesare pentru asigurarea adecvanţei şi funcţionării în siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, conform Agerpres.