Franța a trimis un avion de patrulare maritimă în România, după incidentele cu drone de la Marea Neagră

Nave în Marea Neagră. Foto: Agerpres

Franța a dislocat un avion de patrulare maritimă la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, la solicitarea României, pentru misiuni de supraveghere și recunoaștere în Marea Neagră, după deteriorarea situației de securitate din regiune.

Un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2 a fost dislocat de Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană şi Marea Neagră la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, în contextul deteriorării situaţiei de securitate din regiune. Acțiunea vine la solicitarea României, anunță, marți seară, Ministerul Apărării Naționale, într-un comunicat.

Cooperare aliată pentru asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră

„La solicitarea României, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune, Comandamentul Flotei Franceze din Marea Mediterană și Marea Neagră (Commandant en chef pour la Méditerranée – CECMED) a dislocat un avion de patrulare maritimă ATLANTIQUE 2, la Baza 57 Aeriană 'Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino' din Mihail Kogălniceanu, pentru executarea unor misiuni de supraveghere și recunoaștere, în perioada 18 octombrie - 6 noiembrie, în zona de vest a bazinului Mării Negre”, se arată în comunicatul transmis de MApN.



Potrivit MApN, zborurile aeronavei Marinei Naționale Franceze, planificate și coordonate cu sprijinul Comandamentului Componentei Navale „Viceamiral Ioan Georgescu” și în cooperare cu Centrul Maritim de Coordonare (Maritime Rescue Coordination Centre – MRCC), au ca scop „identificarea pericolelor de navigație și creșterea capacității de protejare a infrastructurii critice din Zona Economică Exclusivă a României”.

De asemenea, misiunea MPA ATLANTIQUE 2 contribuie la îndeplinirea operațiilor de descurajare desfășurate sub egida NATO și „evidențiază importanța cooperării între aliați, a interoperabilității și a capacității de reacție pentru executarea acțiunilor de supraveghere maritimă, contribuție la asigurarea libertății de navigație și salvarea vieților omenești pe mare”, precizează reprezentanții MApN.

Mai mult, prezența aeronavei de patrulare maritimă la Constanța reprezintă, potrivit oficialilor, „un bun prilej pentru ca militarii Forțelor Navale Române să se instruiască în comun cu partenerii francezi atât prin ambarcare la bordul aeronavei pe timpul survolurilor deasupra Mării Negre, cât și prin activități de instrucție în comun și schimb de informații cu navele militare românești aflate pe mare”.

Forțele Navale Române intensifică patrulările la Marea Neagră

„Răspunsul NATO și al Marinei Naționale Franceze față de situația de securitate actuală din regiune completează măsurile luate de către Forțele Navale Române, de intensificare a misiunilor de patrulare maritimă cu nave, elicoptere IAR-330 Puma Naval și sisteme autonome fără pilot, precum și informarea permanentă și oportună prin avize pentru navigatori de către Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu”, cu privire pericolele de navigație și căile recomandate pentru asigurarea libertății de mișcare și prevenirea incidentelor navale”, se arată în comunicat.



Totodată, Ministerul transmite că Forțele Navale Române, în cooperare cu structuri din sistemul național de apărare, ordine publice și siguranță națională, precum și cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, desfășoară permanent activități de monitorizare a situației maritime și asigurare a traficului în zona de responsabilitate din Marea Neagră.

În acest sens, capabilități maritime și aeriene ale Forțelor Navale Române execută, în mod sistematic, misiuni de patrulare și cercetare a spațiului maritim, aerian și terestru, pentru consolidarea securității, precum identificarea, combaterea și diminuarea efectelor amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei asupra Ucrainei.

Numeroase incidente cu drone la Marea Neagră

În luna octombrie, s-au înregistrat multiple incidente la Marea Neagră. Mai multe nave au fost atacate de drone în apele teritoriale și zonele economice exclusive ale României și Bulgariei, incidente soldate cu numeroase victime.

România a cerut un sprijin mai important NATO, după incidentele de la Marea Neagră.

Conform Financial Times, care citează compania de securitate maritimă Ambrey şi Organizaţia Maritimă Internaţională, peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră în acest an şi cel puţin 40 de marinari şi-au pierdut viaţa. Prin comparaţie, doar 24 de marinari şi-au pierdut viaţa în Strâmtoarea Ormuz, cifre care arată că Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume.