Guvernul Niculescu a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Mesajele lui Nicuşor Dan şi Luca Niculescu/ video

Luca Niculescu, desemnat premier de Nicușor Dan - Inquam Photos / George Călin

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu depun jurământul în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, marţi seară.

Update: Mesajul lui Luca Niculescu, la finalul ceremoniei de depunere a jurământului.

"În primul rând, domnule preşedinte, îmi amintesc că în această sală, în urmă cu două săptămâni şi o zi, mi-aţi încredinţat acea sarcină foarte onorantă şi care m-a încărcat cu multă responsabilitate şi cu câteva nopţi nedormite, pentru a încerca să formez un Guvern.

Aţi fost foarte generos, mi-aţi dat un spaţiu larg. Putea fi un Guvern tehnocrat, putea fi unul politic, dar aţi fixat o limită. Acest Guvern trebuia să fie unul pro-occidental, ancorat în Europa şi în relaţia noastră trans-atlantică. Au fost zile întregi de discuţii şi consultări. Rezultatul îl aveţi în faţa dvs.

Este un Guvern mixt, reprezentat de PSD, căruia vreau să îi mulţumesc că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care nu e simplă, şi de colegi din societatea civilă, mediul academic, cărora le-a fost poate şi mai greu să facă acest pas. Pentru că e mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoşti şi, când ajungi în acest spaţiu în care eşti extrem de mediatizat şi în care totul e pus sub o lupă enormă, viaţa poate deveni foarte complicată.

Sunt convins că toţi cei de aici suntem animaţi de dorinţa de a face bine, de dorinţa de a arăta că România poate. Pentru că am văzut când România îşi doreşte, poate să realizeze ce îşi doreşte.

Nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere, cu speranţă. Le mulţumesc şi partidelor care, deşi nu au intrat la guvernare, au decis să susţină acest Guvern în Parlament. Le mulţumesc şi colegilor care au încercat înaintea mea, din experienţele lor am învăţat. Vă asigur că vom face tot ce e mai bine pentru România, pentru ca această ţară să îşi arate adevăratul potenţial", a declarat Luca Niculescu.

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Update: Mesajul lui Nicuşor Dan la finalul ceremoniei.

"Doamnelor şi domnilor, aş vrea să încep cu câteva cuvinte despre trecut. Vreau să mulţumesc primului ministru Ilie Bolojan şi cabinetului pe care l-a avut pentru efortul pe care l-a făcut în toată această perioadă. Fiecare are propriile evaluări şi nu le voi face eu pentru ceilalţi. Ce pot eu să spun despre primul ministru, despre miniştrii, şi cei dinainte de moţiune şi cei de după, e că au muncit fiecare dintre ei enorm de mult şi s-au dedicat pentru zona de activitate din competenţă.

Vreau să mulţumesc de asemenea pentru că în această perioadă de 5 luni şi jumătate în care nu am avut Guvern cu puteri depline, România a funcţionat, totuşi. Vă aduc aminte, am avut de închis PNRR, am avut de derulat programul SAFE, am avut de închis capitole de negociere OECD, am avut evaluări ale agenţiilor de rating. Pe subiectele cu adevărat importante, a existat colaborare între partidele politice şi ăsta e semn de maturitate pentru democraţia noastră.

Vreau să mulţumesc de asemenea lui Eugen Tomac, lui Adrian Veştea şi lui Siegfried Mureşan pentru încercările de a face un Guvern, împreună cu persoanele care au încercat să facă asta, în special persoanelor care nu veneau din zona politică.

Îl felicit pe Luca Niculescu că a reuşit, în timpul ăsta scurt, să facă un program, o echipă şi să obţină voturile majorităţii parlamentare. Înseamnă că are nişte abilităţi pe care ar trebui să le exercite din plin în perioada următoare. Probabil că o să fie mai greu decât a fost acum, dar am încredere că va reuşi să găsească echilibrul bun în discuţia cu Parlamentul, în special.

Cunoaştem cu toţii, există obligaţiile financiare pe care România şi le-a asumat şi, nu într-un mod abstract, ca să îşi protejeze evoluţia economică viitoare. Astea sunt nişte constrângeri. Există aşteptări pe care românii le au şi trebuie găsit bunul echilibrul între constrângeri şi aşteptări.

Există o aşteptare a românilor pentru reforme şi astea trebuie îndeplinite sau măcar începute. Mă bucur că există un portofoliu dedicat pentru digitalizare şi inteligenţă artificială. România trebuie să privească înainte economic, să se conecteze cu punctele în care se joacă economia globală. Are nişte avantaje competitive şi trebuie să aibă curajul să o facă.

Mult succes membrilor cabinetului", a declarat Nicuşor Dan.

Membrii Cabinetului Niculescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Update: Membrii cabinetului Niculescu depun, rând pe rând, jurământul.

ştirea iniţială

Guvernul Luca Niculescu a fost votat de Parlament. 280 de voturi pentru au fost înregistrate, astfel că se pune capăt crizei guvernamentale după mai bine de 5 luni.

Preşedintele Nicuşor Dan I-a chemat pe membrii Guvernului la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului marţi seară, de la ora 19:00.

"Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcţie a membrilor Guvernului României va avea loc astăzi, 20 octombrie, ora 19:00, la Palatul Cotroceni", a transmis Administraţia Prezidenţială.

Tot marţi seară este programată şi prima şedinţă de Guvern a cabinetului Niculescu.

Ce a declarat Luca Niculescu imediat după votul Parlamentului

Luca Niculescu a avut un scurt discurs de la tribuna Parlamentului, după votul de învestitură.

"Cu emoție și responsabilitate am primit acest vot. Mulțumesc Parlamentului pentru încrederea acordată. Mulțumesc PSD pentru susținere, PNL, UDMR și reprezentanții minorităților și tuturor celor care au votat, deși și-au exprimat rezervele lor din opoziție"., a zis Luca Niculescu, după ce a primit votul Parlamentului.

Vineri, Nicuşor Dan era mulţumit de acordurile dintre partide şi Luca Niculescu

Luca Niculescu, noul prim-ministru al României, avea încă de la finalul săptămânii trecute acorduri cu PNL şi UDMR pentru votul de învestitură. PSD vota oricum Guvernul, pentru că participă activ la guvernare.

"Eu sunt bucuros că există acorduri între primul-ministru și partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare care e urgentă, pentru bugetul de anul viitor pe care sper să-l trecem anul acesta și pe chestiuni de bun simț care asigură stabilitatea. M-aș fi bucurat ca ea să devină realitate acum 4 luni", a declarat Nicuşor Dan vinerea trecută.