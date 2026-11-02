Marian Neacșu, noul ministru de Interne în Guvernul Niculescu. Iulian Surugiu: Trebuie să spunem adevărul VIDEO

Marian Neacsu / FOTO: Agerpres

Iulian Surugiu, președintele Partidului Patrioților, a vorbit despre numirea lui Marian Neacșu în funcția de ministru al Afacerilor Interne.

"Nu îl cunosc pe domnul Neacșu, nu am băut niciodată nicio cafea cu domnia sa. Știu că a fost secretarul general al Guvernului, știu că a fost condamnat, nu știu pe ce temă, pe ceva cu ANI. Dar trebuie să spunem adevărul.

Moral, pot să fiu de acord că nu ar avea voie să ocupe funcția de ministru de Interne. Dar, legal, omul ăsta e reabilitat. Are o experiență, am înțeles, destul de bună în administrație. Și s-ar putea să facă lucruri mai bune decât au făcut foarte mulți dintre miniștri. Mai rămâne de văzut. E legal? E legal!", a spus Iulian Surugiu, fost lider sindical din Poliție, la DCNewsTV.

Marian Neacșu a fost condamnat, în februarie 2016, de către Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica în biroul său parlamentar.

"Ministerul de Interne trebuie să sufere o reorganizare abruptă"

Iulian Surugiu a continuat punctând una dintre problemele Ministerului Afacerilor Interne - reorganizarea -, pe care acesta o vede absolut necesară.

"Adevărul trebuie spus: Ministerul de Interne trebuie să sufere o reorganizare abruptă. Trebuie să fim corecți. Și eu am spus lucrul ăsta și când eram lider de sindicat. Nu poți, după trei ani de academie de poliție...

Da, termină un copil din ăsta mic școala și copilul ăla, fără niciun pic de experiență, devine șef până la adânci bătrâneți, până când iese la pensie. Dă-l cel puțin cinci ani în stradă, să învețe oleacă de meserie și, după aia, dacă merită, îl duci în birou. (...)

Doi la mână. Nu poți avea niște oameni care lucrează de când ies din școli să îi ții doar la birou și, la 47 de ani, să îi scoți la muncă. Eu le-am spus lucrul acesta ", a spus Iulian Surugiu.

"Reabilitarea de drept nu este o interpretare politică"

Numirea lui Marian Neacșu a atras criticile USR. În replică, PSD îi acuză că aplică standarde diferite în funcție de interesele politice.

"Ipocrizie fără limite! Marian Neacșu este astăzi ținta atacurilor USR pentru o condamnare din 2016, pentru care a intervenit reabilitarea de drept. Adică, are cazierul judiciar curat. Timp de 3 ani, în perioada 2016-2019, Marian Neacșu nu a ocupat nicio funcție publică.

Reabilitarea de drept nu este o interpretare politică, ci un fapt consemnat inclusiv în motivarea Deciziei Curții Constituționale nr. 24 din 22 ianuarie 2020, pronunțată în urma sesizării formulate tot de USR.

Dar ipocrizia nu se oprește aici. Aceiași oameni care îl critică acum au votat în Parlament numirea lui Marian Neacșu în Guvern. Au colaborat cu el în timpul guvernării, iar însuși Ilie Bolojan i-a adresat mulțumiri speciale la momentul demisiei sale", se arată într-un mesaj publicat miercuri de PSD pe Facebook.

"Integritatea nu poate fi un principiu invocat doar împotriva altora"

PSD susține că USR aplică un standard diferit în funcție de persoanele vizate.

"Ce s-a schimbat între timp? Condamnarea era cunoscută și atunci. Reabilitarea era deja intervenită. Nici măcar USR nu s-a schimbat. A rămas același partid care aplică standarde diferite în funcție de interesele politice. Când vine vorba despre integritate, USR uită de condamnații proprii.

În cazul lui Dominic Fritz, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat definitiv existența unui conflict de interese administrativ. Cu toate acestea, Fritz continuă să conducă partidul. Integritatea nu poate fi un principiu invocat doar împotriva altora. USR trebuie să se decidă: ori se aplică tuturor, ori niciunuia", mai arată PSD.

Cine este Marian Neacșu

Marian Neacșu s-a născut la 27 mai 1964 și a absolvit Liceul Teoretic din Topoloveni, Argeș (1982), apoi Facultatea de Studii Economice a Universității din Craiova, fiind licențiat în economie (1987).

Funcții în Consiliul Județean Ialomița

În administrația locală, a deținut funcții în Consiliul Județean Ialomița: președinte al Comisiei Agricultură-Servicii (1992-1996), președinte al Comisiei Buget-Finanțe (1996-2000), consilier (1992-2008), secretar (2000-2004) și apoi membru (2004-2008) al Comisiei Buget-Finanțe. De asemenea, a fost consilier în Consiliul municipal Slobozia (2008).

A fost vicepreședinte al filialei Ialomița a Partidului Democrat Agrar din România-PDAR (1991-2001), prim-vicepreședinte PDSR Ialomița (1998-2001), membru în Biroul Permanent PSD Ialomița (2005-2008), președinte al PSD Ialomița și secretar general al PSD (oct. 2015 - nov. 2018).

Funcții în Parlamentul României

În Parlamentul României, a fost ales deputat de Ialomița pe listele Alianței Politice Partidul Social Democrat - Partidul Conservator (2008), reales (2012) pe listele PSD, fiind: vicelider (apr. 2010 - sept. 2012), apoi lider (mai 2012 - febr. 2016) al Grupului parlamentar al PSD; vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică (sept.2014 - dec. 2016), vicepreședinte al Camerei Deputaților (oct. 2014 - febr. 2015), chestor (febr. - dec. 2016).

În 2017, a fost numit în funcția de consilier onorific pentru relația cu Parlamentul al premierului Sorin Grindeanu. În martie 2018, a fost ales secretar general al PSD, în cadrul Congresului extraordinar al formațiunii.

În 2019, a părăsit PSD

În februarie 2019, a părăsit PSD și a fost numit, de Victor Ponta, coordonator al campaniei electorale a Pro România pentru alegerile europarlamentare. A revenit în PSD, în noiembrie 2020.

În decembrie 2021, Marian Neacșu a fost numit în funcția de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciucă, înlocuindu-l pe Tiberiu Horațiu Gorun, eliberat, la cerere.

În 15 iunie 2023, Marian Neacșu a depus jurământul de viceprim-ministru în Guvernul Marcel Ciolacu. A rămas viceprim-ministru în cel de-al doilea guvern al liderului social-democrat, format la 23 decembrie 2024, apoi în cabinetul lui Ilie Bolojan, format la 23 iunie 2025.

În 14 iulie 2023, a fost desemnat interimar la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin decret prezidențial, în urma demisiei lui Marius Budăi, calitate pe care a deținut-o până la 19 iulie 2023.

Marian Neacșu a obținut un nou mandat de deputat în urma alegerilor parlamentare din 2024, fiind ales pe listele PSD, în circumscripția electorală nr.42 București.

S-a retras din Cabinetul Bolojan

În 23 aprilie 2026, s-a retras din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan, după un referendum intern în care PSD a votat retragerea sprijinului premierului PNL Ilie Bolojan.

În iunie 2026, a fost propus pentru funcția de vicepremier, ministru al Afacerilor Interne (PSD) în Guvernul lui Adrian Veștea, care nu a primit votul de învestitură.