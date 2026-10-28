Luca Niculescu, întâlnire la Palatul Victoria cu Sorin Grindeanu și Marian Neacșu - Surse

de la stânga la dreapta: Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Luca Niculescu/ Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews

Premierul Luca Niculescu discută, miercuri, cu președintele PSD Sorin Grindeanu și ministrul de Interne Marian Neacșu, la Palatul Victoria.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a ajuns miercuri după-amiază la Palatul Victoria pentru o discuţie cu premierul Luca Niculescu, potrivit surselor politice Agerpres, care au precizat că tema discuţiei vizează situaţia deficitului bugetar. În această perioadă, Guvernul ia în calcul să opereze prima rectificare bugetară din acest an.

La întâlnirea de miercuri se află și Marian Neacșu, viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne, potrivit surselor Digi24.

Discuții despre deficitul bugetar. Luca Niculescu: Vorbesc destul de des cu Grindeanu

Premierul a confirmat, marți seară, aflat într-o vizită oficială la Chișinău, că discută deseori cu președintele PSD și că „se va apleca cu celeritate” asupra rectificărilor bugetare necesare și asupra construirii noului buget pentru 2027.

„Cu domnul Grindeanu vorbesc destul de des, voi continua discuțiile și vedem, poate fi telefonică, poate fi o întâlnire, dar nu este nimic surprinzător când președintele partidului care are două treimi dintre miniștri discută cu premierul României. Nu mi se pare o știre discuția dintre noi”, a spus Luca Niculescu, marți seară.

Social-democrații ar fi găsit, după Guvernul Bolojan, un deficit de 40 de miliarde de lei în bugetul statului.

Premierul și-a propus să facă această rectificare bugetară cel târziu luni, în timp ce bugetul pe anul 2027 ar putea trece prin asumarea Guvernului.