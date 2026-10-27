Update/ Alegeri în Israel: Comisia electorală refuză prelungirea programului de vot. Prezența la urne este masivă

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Partidul principalului rival al lui Benjamin Netanyahu se opune prelungirii programului secțiilor de votare în alegerile din Israel.

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Update 2: Rata de participare la vot, la ora 20:00, depășește totalul înregistrat în ziua alegerilor din 2022

În Israel, ora 21:00 tocmai a trecut, iar rata de participare la vot la nivel național, la ora 20:00, era de 74,3%, potrivit Comisiei Electorale Centrale.

Această cifră nu numai că este mai mare decât cea de 66,3% înregistrată la aceeași oră în alegerile din 2022, dar depășește și rata totală de participare de 70,6% înregistrată în ultimul tur de scrutin.

Update 1: Comisia electorală ar fi respins cererea lui Netanyahu de prelungire a programului de vot

Comisia Electorală Centrală a decis să nu prelungească programul de vot dincolo de ora 22:00, respingând o cerere depusă de partidele din blocul lui Netanyahu, relatează Haaretz.

Conform legislației israeliene, normele actuale permit unui alegător să voteze după ora de închidere a secțiilor de votare, cu condiția să ajungă la secția de votare până la ora 22:00, potrivit The Guardian.

Știrea inițială:

Partidul principalului rival al lui Benjamin Netanyahu a anunţat marţi că se opune cererii premierului israelian de prelungire a programului secţiilor de votare, estimând că aceasta ar putea servi drept pretext pentru a contesta ulterior legitimitatea scrutinului, transmite AFP.

Nu a survenit niciun incident excepţional ce ar justifica să se dea curs acestei cereri, al cărei obiectiv este de a se pregăti terenul pentru acuzaţii ce ar pune sub semnul întrebării integritatea scrutinului, prelungind astfel minciunile pe care Netanyahu nu încetează să le răspândească începând din această dimineaţă, a declarat Yashar, partidul lui Gadi Eisenkot.

Netanyahu este panicat şi pregăteşte terenul pentru a contesta rezultatele, a afirmat Eisenkot, citat de agenţia de presă iordaniană Petra.

Israelul s-ar putea confrunta cu un alt blocaj politic

Partidul Likud, al premierului Benjamin Netanyahu, a anunţat marţi că a depus o cerere de prelungire a orarului deschiderii secţiilor de votare, în contextul în care premierul israelian încearcă să-şi mobilizeze electoratul în contextul alegerilor parlamentare extrem de disputate ce au loc marţi în Israel.

Am depus o cerere vizând prelungirea orarului de votare. Votaţi doar pentru Likud!, a scris partidul pe canalul său Telegram.

Majoritatea secţiilor de votare din Israel s-au deschis la ora 05:00 GMT şi urmează să se închidă la 20:00 GMT (ora 22:00 a României).

Dacă nicio tabără politică nu îşi asigură cel puţin 61 din cele 120 de locuri în Knesset (parlamentul israelian) pentru a forma o majoritate, atunci Israelul s-ar putea confrunta cu un alt blocaj politic.

La acest scrutin participă 36 de liste electorale, sondajele recente indicând că o treime dintre ele ar urma să depăşească pragul de 3,25% din voturi necesar accederii în parlament.

Primele rezultate oficiale ale legislativelor din Israel sunt aşteptate joi, iar rezultatele finale la opt zile după scrutin. Preşedintele Isaac Herzog va acorda apoi unui candidat mandatul de formare a guvernului, dând iniţial un termen de 30 de zile în acest scop, conform Agerpres.