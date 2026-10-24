Alegeri regionale şi locale în Slovacia, sâmbătă. Un test pentru premierul Robert Fico. Ce arată sondajele

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Cetățenii Slovaciei sunt chemaţi la vot, sâmbătă, 24 octombrie, pentru a-şi alege consiliile regionale şi municipale. Scrutinul este considerat drept un test pentru premierul Robert Fico.

Aproximativ 4,4 milioane de alegători cu drept de vot din Slovacia sunt chemaţi la vot, sâmbătă, 24 octombrie, pentru a-şi alege consiliile regionale şi municipale, transmite Agerpres. Scrutinul este văzut ca un barometru al stării de spirit a publicului înainte de următoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc cel târziu până în septembrie 2027, relatează dpa.

Un test pentru Robert Fico. Ar putea pierde majoritatea parlamentară

Votul este considerat testul final al popularității Coaliției de guvernare a prim-ministrului Robert Fico înaintea alegerilor parlamentare programate pentru toamna anului viitor. Coaliția include partidele Smer-SD, Hlas și Partidul Național Slovac. Sprijinul pentru candidații săi ar putea fi afectat de recentele măsuri de austeritate ale guvernului, de creșterea costului vieții, de dificultățile tinerilor în accesarea locuințelor și de politica față de minoritatea romă, scrie ua.news.

Astfel, Robert Fico ar putea pierde majoritatea parlamentară. Însă sondajele nu indică, de asemenea, o majoritate clară pentru opoziţia liberală şi conservatoare în cazul în care alegerile parlamentare anticipate ar avea loc acum.

În scrutinul de sâmbătă vor fi aleşi mai întâi preşedinţii şi parlamentele tuturor celor opt regiuni într-un fel de "super alegeri" desfăşurate într-o singură zi.

Concurență în Bratislava și în sudul țării. Ce arată sondajele

În acelaşi timp, vor fi aleşi primarii şi consiliile municipale din aproape 3.000 de localităţi. În cele două oraşe mari, Bratislava şi Kosice, vor fi aleşi şi primarii de district şi consiliile de district. Una dintre competițiile cheie este alegerea primarului Bratislavei. Actualul primar, Matúš Vallo, candidează pentru un alt mandat, având sprijin, printre altele, din partea partidelor de opoziție Slovacia Progresistă și Libertate și Solidaritate. Principalul său rival este ministrul Transporturilor, Jozef Ráž, care este susținut de partidele de coaliție aflate la guvernare.

Alegerile reprezintă, de asemenea, un test al cooperării dintre forțele Coaliției și partidul extraparlamentar de extremă dreapta Republica, condus de europarlamentarul Milan Uhrík. Conform sondajelor, partidul, care nu a depășit pragul de cinci procente la alegerile din 2023, se poate baza acum pe un sprijin de aproximativ doisprezece procente.

Votul este deosebit de important în sudul Slovaciei, unde trăiește o minoritate maghiară numeroasă. În Dunajská Streda, actualul primar Zoltán Hájos din partea Alianței concurează împotriva lui Tomáš Miško, care este susținut de o coaliție de cinci forțe politice.

Când vor fi publicate rezultatele parţiale

Secţiile de votare s-au deschis la ora 7:00 (05:00 GMT). Votul ar urma să se încheie la ora 20:00, dar ar putea fi amânat în caz de probleme tehnice.

Nu se efectuează sondaje la ieșirea de la urne la aceste alegeri. După închiderea secțiilor de votare, rezultatele preliminare vor fi publicate de Oficiul de Statistică al Republicii Slovace, după ce voturile vor fi numărate pe tot parcursul nopții.

Alegerile locale și regionale au loc simultan în Slovacia pentru a doua oară în istoria țării.