Drepturi noi pentru pasagerii de avion: Greșelile de nume nu se mai taxează agresiv / Ce trebuie să ştie toţi cei care au zboruri întârziate sau anulate

Pasagerii unui avion. Sursa foto: Pexels/rol ilustrativ

Din 2027, se aplică un nou regulament în privinţa drepturilor pasagerilor de avion. Parlamentul European le-a aprobat, iar de la anul vor intra în vigoare.

Dar care sunt aceste noi drepturi? Care sunt informaţiile pe care toţi pasagerii trebuie să le ştie? Ce se schimbă pentru cei care au zboruri întârziate sau anulate?

DC News a contactat-o în acest sens pe Ramona Colea, CEO FlightClaim EU, pentru a prezenta cititorilor o imagine de ansamblu mai clară asupra modificărilor introduse de Parlamentul European.

"Varianta revizuită a Regulamentului European 261, aplicabilă din 23 octombrie 2027, vine cu mai multe prevederi. Unele sunt confirmate, adică au rămas aceleaşi cu cele din versiunea veche, lucru care asigură continuitate şi predictibilitate. Spre exemplu, valoarea compensaţiilor rămâne aceeaşi, între 250 şi 600 de euro (n.r. în funcţie de distanţa zborului), nivelul pragului minim de întârziere care dă naştere la drepturi financiare a rămas de 3 ore, calculate la aterizare, iar regulile se aplică pentru toate zborurile cu decolare din UE şi pentru toate zborurile cu aterizare în UE, atât timp cât sunt operate de companii aeriene înregistrate în UE.

Unele prevederi sunt îmbunătăţite procedural, chiar dacă nu peste tot e vorba de o veritabilă revizuire, ci mai degrabă de o decodificare a unei jurisprudenţe aplicate timp de peste 20 de ani. Astfel, se introduce obligativitatea companiilor aeriene de a informa pasagerii afectaţi de anulări/întârzieri despre procedura solicitării de despăgubiri în termen de maximum 96 de ore. În plus, companiile trebuie să listeze circumstanţele extraordinare în care operatorul aerian nu datorează despăgubiri, dar şi modul lor de interpretare", a declarat Ramona Colea în exclusivitate pentru DC News.

Se schimbă politica no-show şi se elimină taxarea agresivă a erorilor de ortografiere în numele pasagerilor

Conform Ramonei Colea, Parlamentul European a schimbat şi alte reguli.

"Mai sunt şi prevederi limitative, unele dintre ele se adresează pasagerilor, altele companiilor aeriene. Spre exemplu, termenul limită de depunere a cererilor de despăgubiri de către pasageri va fi de 9 luni. Compania aeriană va avea 30 de zile ca limită de timp pentru răspuns. Aici se includ fie acceptul de plată, fie refuzul motivat cu claritate.

Compania aeriană trebuie să ramburseze preţul biletului nou achiziţionat de pasager, când nu oferă acestuia rerutarea necesară. Valoarea este limitată la maximum de 4 ori valoarea preţului pe călătoria iniţială. De asemenea, Compania aeriană va oferi maximum 3 nopţi de cazare când zborul e afectat din cauza unor circumstanţe extraordinare", a mai declarat CEO-ul FlightClaim EU.

Ramona Colea spune că se elimină şi unele practici specifice ale operatorilor aerieni.

"Politica No Show se modifică. Astfel, din 2027, companiile aeriene vor fi obligate să îmbarce pasagerul pe zborul retur, chiar dacă zborul dus nu a fost folosit. Se modifică şi politica taxării agresive a unor erori de ortografiere a numelui pasagerului, dar şi politica taxării alocării locurilor în avion pentru minori şi părinţi", a mai spus aceasta.

Măsuri inovative introduse de Parlamentul European

Parlamentul European a introdus şi câteva măsuri care până acum nu existau.

"Pasagerii cu mobilitate redusă sau cu dizabilităţi vor putea fi însoţiţi gratuit. De asemenea, organismele naţionale, cum e ANPC în România, vor avea dreptul de a aplica legislaţia pentru a audita, inspecta şi interoga companiile aeriene din proprie iniţiativă", a completat Ramona Colea.