Cutremure puternice în Sicilia, vineri

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Sicilia a fost zguduită vineri de o serie de cutremure puternice.

Sicilia a fost zguduită vineri de o serie de cutremure puternice, care au stârnit panică în rândul populaţiei şi i-au determinat pe mulţi dintre localnici să iasă din clădiri întrucât se temeau că acestea riscau să se prăbuşească, informează agenţia de presă ANSA citată de Agerpres.

Cel mai puternic dintre seisme a fost un cutremur cu magnitudinea 5.0 şi epicentrul în sudul Mării Tireniene, la nord-vest de Insulele Eoliene, care s-a produs la ora locală 12:19, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie din Italia.

Cutremurul a fost resimţit în toată Sicilia, de la Palermo până la Catania.

Deocamdată nu există informaţii cu privire la eventuale victime omeneşti sau pagube materiale importante.

Reamintim că un cutremur cu magnitutdinea de 4,8 grade pe scara Richter s-a produs luni, 19 octombrie 2026, în România. Seismul a fost resimțit și în București.