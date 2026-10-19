Cutremur astăzi, 19 octombrie, în România. S-a simțit și-n București

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur s-a produs astăzi, 19 octombrie 2026, în România, anunță INFP. Seismul a fost simțit și-n București.

UPDATE: Adâncimea la care s-a produs cutremurul a fost actualizată la 124,1 kilometri.

Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) anunță că un cutremur s-a produs astăzi, 19 octombrie 2026, în România.

Magnitudinea cutremurului a fost de 4,8 grade pe Richter. Seismul s-a produs în Buzău, zona seismică Vrancea, la ora 11:52, la adâncimea de 76,5 kilometri.

Cititorii DCNews ne-au transmis:

Am simțit cutremurul în București, astăzi, la ora 11:52.

S-a simțit și-n Slobozia foarte bine/ Și în Iași/ Și l-a Constanța.

S-a simțit și-n Plopeni Prahova.

S-a simțit și la Tulcea.

Ne-a ridicat de pe scaun în București.

S-a simțit foarte bine și-n Iași.

Este cel mai puternic cutremur produs, în România, în ultimii doi ani. Acesta poate fi urmat de replici.

Fiipregătit.ro precizează ce e de făcut în timpul unui cutremur: