Cutremur astăzi, 19 octombrie, în România. S-a simțit și-n București

Un cutremur s-a produs astăzi, 19 octombrie 2026, în România, anunță INFP. Seismul a fost simțit și-n București.
UPDATE: Adâncimea la care s-a produs cutremurul a fost actualizată la 124,1 kilometri.
Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) anunță că un cutremur s-a produs astăzi, 19 octombrie 2026, în România.
Magnitudinea cutremurului a fost de 4,8 grade pe Richter. Seismul s-a produs în Buzău, zona seismică Vrancea, la ora 11:52, la adâncimea de 76,5 kilometri.
Cititorii DCNews ne-au transmis:
- Am simțit cutremurul în București, astăzi, la ora 11:52.
- S-a simțit și-n Slobozia foarte bine/ Și în Iași/ Și l-a Constanța.
- S-a simțit și-n Plopeni Prahova.
- S-a simțit și la Tulcea.
- Ne-a ridicat de pe scaun în București.
- S-a simțit foarte bine și-n Iași.
Este cel mai puternic cutremur produs, în România, în ultimii doi ani. Acesta poate fi urmat de replici.
Fiipregătit.ro precizează ce e de făcut în timpul unui cutremur:
- Așază-te la sol în mâini și genunchi.
- Această poziție te protejează de a te dezechilibra și îți permite să te retragi pe burtă într-un spațiu protejat.
- Dacă ești într-un scaun cu rotile sau un cadru de mers cu șezut și rotile, blochează roțile și rămâi așezat până când cutremurul se oprește, protejându-ți în același timp partea din spate a gâtului și a capului cu brațele.
- Dacă nu te poți așeza la sol, sprijină-te de un perete interior.Acoperă-ți capul și gâtul cu brațele.
- Îndepărtează-te de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobilier înalt, aparate de iluminat.
- Dacă o masă, un birou sau alt mobilier robust se află în apropiere, târăște-te sub el pentru protecție.
- Dacă nu există un astfel de spațiu protejat, târăște-te lângă un perete interior departe de ferestre.
- Stai în genunchi și apleacă-te.Ține-te până când tremurul se oprește.
- Ține-te de piciorul biroului sau orice obiect solid ancorat cu o singură mână. Cu celălalt braț, protejează-ți capul și gâtul.
- Dacă nu te afli sub un spațiu sigur, protejază-ți capul și gâtul cu ambele brațe într-o poziție ghemuită. Ce faci în diferite situații.
- În interior: Rămâi acolo! NU alerga afară sau pe scări. Dacă ești în pat: Întinde-te cu fața în jos pe saltea și acoperă partea din spate a gâtului și capul cu o pernă.Dacă ești în bucătărie: Ieși afară! Există o mulțime de lucruri nesigure care pot cădea pe tine.
- Afară: Îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi și linii electrice, apoi așază-te, acoperă-te și ține-te. Stai la cel puţin 10m de cablurile electrice rupte sau căzute.
- În mașină: Trage pe dreapta, oprește-te fără a încurca traficul și rămâi acolo până când cutremurul se oprește, aplecându-te pentru a-ți proteja partea din spate a gâtului și a capului.
- În lift: apăsă butonul de urgenţă. Când liftul se opreşte, ieşi cât mai repede (dacă este posibil) şi adăpostește-te într-un loc sigur (atenție la scări!).
- Într-un loc public (de exemplu, un magazin) – stai cât mai departe de ferestre ori de raioane cu obiecte grele plasate mai sus de 1 metru.
- Pe munte - fii atent în jur şi caută un loc sigur, departe de pantele instabile. Sunt posibile căderi de pietre, copaci ori alunecări de teren.