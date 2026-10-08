Cutremur în zona Vrancea. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit

Cutremur / Foto: Inquam, de Octav Ganea

Un cutremur s-a produs joi în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la o adâncime de 134,7 kilometri.

Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 s-a produs joi, la ora locală 10:48, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 134,7 kilometri în apropierea următoarelor oraşe: 50 km nord de Ploieşti, 53 km sud-est de Braşov, 57 km sud de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 77 km nord-est de Târgovişte şi 85 km sud de Focşani.

De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs opt cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,5 şi 3,8 pe Richter.

Cel mai puternic seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea, notează Agerpres.

Un alt cutremur luni, în România. În weekend au fost alte trei. Ce magnitudine a avut

Un alt cutremur s-a produs luni dimineață în zona seismică Vrancea. Seismul vine după alte trei cutremure înregistrate în weekend.

Cel de luni, 5 octombrie 2026, a avut magnitudinea de 3,8 și a fost în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Potrivit informațiilor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 08:36:28, la o adâncime de 133,5 kilometri.

Seismul a avut magnitudinea ML 3,8, iar intensitatea seismică a fost de II, conform datelor INCDFP.

Epicentrul a fost localizat într-o regiune cunoscută pentru activitatea seismică frecventă. Adâncimea de peste 130 de kilometri este caracteristică seismelor produse în zona Vrancea, unde au loc în mod regulat cutremure de adâncime.

Datele furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului indică următoarele distanțe față de epicentru: 45 km sud de Focșani, 59 km sud de Buzău, 67 km est de Sfântu-Gheorghe, 77 km est de Brașov, 90 km nord-est de Ploiești

Intensitatea de II indică un seism slab, cu efecte reduse la suprafață.

Cutremurul înregistrat luni dimineață se înscrie în activitatea seismică obișnuită a zonei Vrancea, una dintre principalele regiuni seismice ale României.

În ziua de 04 Octombrie 2026, la ora 06:05:18 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 114.6 km, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului INCDFP.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 51km S de Buzau, 59km S de Focsani, 64km SE de Sfantu-Gheorghe, 68km E de Brasov, 74km NE de Ploiesti.

Seismul s-a produs după ce sâmbătă dimineața au fost înregistrate alte două cutremure, tot în zona seismică Vrancea, la un interval de mai puțin de două ore. Cel mai puternic, cu magnitudinea 3,5, s-a produs în județul Buzău, la o adâncime de peste 140 de kilometri. Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea 4,5.

Recomandările ISU în caz de cutremur

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a transmis o serie de recomandări pentru populație, valabile după producerea unui cutremur. Autoritățile subliniază importanța păstrării calmului și a respectării măsurilor de siguranță.



Printre recomandările ISU se numără:

-Nu părăsiți imediat spațiul în care v-a surprins seismul; acordați mai întâi primul ajutor celor afectați, dacă este cazul.

-Calmați persoanele speriate, în special copiii.

-Ajutați răniții sau persoanele prinse sub obiecte ușoare să se elibereze, fără a mișca răniții grav dacă nu există un pericol suplimentar.

-Asigurați siguranța copiilor, bolnavilor și vârstnicilor, pregătindu-i pentru o eventuală evacuare.

-Folosiți telefonul doar pentru apeluri de urgență, pentru a nu bloca liniile de comunicare.

-În cazul izbucnirii unui incendiu, încercați să-l stingeți cu mijloace proprii.

-Verificați instalațiile electrice, de gaze, apă și canalizare; dacă observați avarii, întrerupeți alimentarea și anunțați autoritățile competente.

-Nu folosiți foc deschis după cutremur.

-Părăsiți clădirea cu calm, după ce verificați dacă scara și drumul spre ieșire sunt sigure.

Fiți pregătiți pentru eventuale replici seismice.

-Dacă ușile sunt blocate, încercați deblocarea lor fără panică; dacă nu reușiți, spargeți un geam și evacuați-vă prin deschiderea creată, cu grijă la cioburi.

Urmați doar informațiile și recomandările oficiale.

Dacă vă aflați în exterior, îndepărtați-vă de clădiri și obiecte care ar putea cădea, deplasându-vă calm spre un loc deschis și sigur.