Marine Le Pen / FOTO: Agerpres

Marine Le Pen, favorită în sondaje pentru alegerile prezidențiale din 2027, se află sub presiunea de a-și liniști alegătorii, în timp ce Franța este cuprinsă de turbulențe.

Liderul de extremă dreaptă Marine Le Pen a renunțat, duminică, la radicalismul său anti-sistem pentru a se prezenta drept protectoarea Franței, în cadrul primului său miting de campanie prezidențială la Orléans, la sud de Paris, scrie Politico.

"A fost bine înainte și va fi și mai bine mâine"

În condițiile în care sondajele o indică drept favorită, înaintea alegerilor prezidențiale programate pentru aprilie 2027, Le Pen a încercat să liniștească alegătorii promițând să protejeze Franța, într-un moment în care țara fierbe din cauza tulburărilor sociale și se confruntă cu o criză iminentă a datoriilor.

"Chiar dacă astăzi cuvintele care ne vin în minte sunt ruină, declin... revolte și chiar haos... noi credem în poporul nostru și în Franța", a declarat ea.



Într-un discurs care a durat peste o oră, Le Pen le-a spus susținătorilor că nu urmărește o "revoluție", ci mai degrabă "o schimbare reală a puterii" care ar declanșa o nouă „Renaștere” în țară.

"Nu spunem: Înainte era mai bine”, a afirmat ea. "Noi spunem: A fost bine înainte și va fi și mai bine mâine."

"Viziunea mea protectoare va fi în beneficiul tuturor"

Le Pen a reluat, de asemenea, temele sale obișnuite, promițând să restabilească ordinea publică în Franța, să întărească granițele țării și să expulzeze migranții fără acte dacă va ajunge la putere.

Le Pen și aliații săi au petrecut ultimele zile respingând acuzațiile rivalilor, conform cărora partidul de extremă dreapta Adunarea Națională (Rassemblement National) ar fi contribuit la adâncirea diviziunilor din Franța, pe fondul tulburărilor și dezordinii declanșate de recentele proteste studențești.

În discursul său, s-a abținut să își atace oponenții politici și și-a prezentat partidul ca fiind cel care le oferă cetățenilor francezi un viitor mai luminos. "Viziunea mea protectoare va fi în beneficiul tuturor", a spus ea.

"Unii încă mai cred că un vot pentru noi este un pariu riscant"

A doua cea mai mare economie din zona euro se confruntă cu un amestec de crize, inclusiv proteste legate de costul vieții, dificultăți în adoptarea bugetului de stat și o spirală a datoriilor și deficitului. Situația gravă a speriat piețele, costurile de împrumut ale Franței depășind săptămâna trecută 5% pentru prima dată din 2002.



Potrivit unui oficial de rang înalt din cadrul Adunării Naționale, Le Pen a vrut să își folosească discursul pentru a-i liniști pe alegătorii care ezită să o susțină. "Oamenii sunt în mare parte de acord cu ideile noastre, dar unii încă mai cred că un vot pentru noi este un pariu riscant", a declarat oficialul.

Mitingul lui Le Pen a fost și o demonstrație de forță, peste 8.500 de susținători adunându-se într-o sală de conferințe din Orléans, mulți dintre ei purtând steaguri franceze și scandând "Marine, președinte!".

Conform celui mai recent sondaj realizat de Politico la mijlocul lunii octombrie, dacă alegerile ar avea loc astăzi, Le Pen ar obține 34% din voturi, comparativ cu 16% pentru candidatul de centru-dreapta Edouard Philippe și 15% pentru Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul extremei stângi.

Majoritatea sondajelor o indică pe Le Pen câștigătoare în turul al doilea, dacă niciun candidat nu obține majoritatea în primul tur.

Franța," într-o violență reală, de necontrolat"

Liderii partidului de extremă dreaptă au organizat o conferință de două zile la Orléans, în weekend, sub măsuri stricte de securitate, cu controale sporite ale poliției și percheziții corporale. Sâmbătă, mii de demonstranți de stânga s-au adunat în centrul Parisului pentru a se opune ascensiunii extremei drepte, în timp ce în restul țării protestele au atras sute de mii de oameni, la o săptămână după ce jafurile și violențele au umbrit adunările din întreaga Franță.

"Franța plonjează într-o violență reală, care va deveni de necontrolat dacă statul nu preia controlul", a declarat președintele Adunării Naționale, Jordan Bardella, adresându-se mulțimii înainte de discursul lui Le Pen. "Adunarea Națională pare să fie singura soluție pentru a permite revenirea ordinii și a autorității.”



Franța era deja zguduită după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare asupra trecătorilor într-o suburbie a Parisului, Trappes, vineri, ucigând o persoană și rănind alte cinci, printre care și o fată de 12 ani. Președintele francez Emmanuel Macron a deplâns incidentul, numindu-l "un atac terorist rasist".

Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a declarat duminică că Adunarea Națională poartă "o responsabilitate grea" pentru atacul din Trappes deoarece a creat "o atmosferă care sugerează că suntem invadați, că există un fel de mare înlocuire".

Adunarea Națională a respins acuzațiile și, în schimb, a acuzat extrema stângă că încurajează violența.

Un viraj interesant"

Recent, într-un interviu pentru DCNews, ambasadorul Ovidiu Dranga salută o potențială "melonizare” a extremei drepte din Franța, remarcând un "viraj interesant" în discursul lui Marine Le Pen.

”Acum câteva zile, am remarcat, am citit undeva că doamna Le Pen a declarat că ceea ce se întâmplă în Ucraina este de neacceptat și că agresivitatea, agresiunea Rusiei nu pot fi tolerate. O schimbare, un viraj interesant care duce spre "melonizare", către o apropiere de pozițiile pe care le afirmă destul constant primul ministru de la Roma", puncta Ovidiu Dranga.