Tatăl lui Meghan Markle, suspectat că ar fi abuzat copii. Ducesa de Sussex spune că știa din 2018: "Sunt profund tulburată"

Imagine cu Prințul Harry și Meghan Markle. Sursa foto: Agerpres

Tatăl Ducesei de Sussex, Meghan Markle, este investigat de autoritățile filipineze și de FBI, fiind suspectat că ar fi abuzat copii.

Thomas Markle Sr., tatăl Ducesei de Sussex, este investigat de autoritățile filipineze și de FBI după ce fiul său, Thomas Markle Jr., în vârstă de 60 de ani, a descoperit în casa lor din Cebu "sute, dacă nu mii" de imagini pornografice cu minori. Materialele ar fi fost găsite întâmplător în mai multe cutii cu lucruri vechi de familie, în timp ce acesta căuta un telefon.

Ce s-a întâmplat în 2018

Meghan Markle, soția Prințului Harry, a spus că a fost informată cu privire la aceste acuzații încă din anul 2018, iar de atunci nu a mai vorbit cu tatăl ei, relatează BBC. Ducesa de Sussex a precizat, într-un comunicat, că o scrisoare care conținea acuzații împotriva lui Thomas Markle a fost trimisă Poliției Metropolitane în acel an și ulterior i-a fost împărtășită.

Cât despre imaginile găsite în casa din Cebu a tatălui ei, Ducesa de Sussex a spus că acestea sunt "profund" tulburătoare.

Ce spune tatăl lui Meghan Markle

Într-un interviu acordat publicației Daily Mail, Thomas Markle, care locuiește în SUA, a negat că deține imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor, numind acuzațiile "minciuni bolnave".

Comentând după acuzațiile, relatate inițial de ziarul The Sun, Meghan Markle a declarat: "Sunt profund afectată de vestea care a ieșit la iveală în ultimele 24 de ore și gândurile mele sunt alături de orice copil care ar fi putut fi rănit".

Ea a spus că, atunci când a primit scrisoarea care prezenta acuzațiile împotriva tatălui ei, i s-a "dat asigurarea că acestea sunt investigate".

Thomas Markle nu și-a cunoscut niciodată nepoții

Meghan a mai spus că tatăl ei nu și-a cunoscut niciodată nepoții. Ea a adăugat că speră să se poată înțelege de ce a păstrat distanța față de tatăl ei și "nu i-a permis să aibă contact cu copiii ei".

Acest lucru a fost "pentru a-i proteja", a spus Meghan, adăugând că a avut "încredere că autoritățile fac același lucru și pentru alte familii".

Ea a descris acuzațiile ca fiind "mai dezgustătoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată" și a spus că "speranța ei cea mai sinceră este ca dreptatea să fie pe deplin făcută și ca prioritatea să rămână siguranța și protejarea copiilor nevinovați".

Fratele vitreg al lui Meghan, Thomas Markle Jr., a susținut pentru The Sun că a găsit imagini cu abuzuri asupra copiilor la casa tatălui său din Filipine și a raportat acest lucru poliției. Subsecretarul de stat pentru Departamentul de Justiție din Filipine, Nicholas Ty, a declarat agenției de știri de stat a țării că autoritățile "investighează în prezent cazul".

Meghan este singurul copil din căsătoria lui Thomas Markle cu mama ei, Doria Ragland, dar el mai are doi copii - Samantha și Thomas Markle Jr - dintr-o căsătorie anterioară. Relația dintre Meghan și tatăl ei, fost director de iluminat pentru televiziune, s-a deteriorat în perioada premergătoare nunții sale cu Prințul Harry din 2018.