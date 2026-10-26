Un sac de bani a dispărut de pe Otopeni. 700.000 de euro, înlocuiți, la Biroul Vamal, cu foi albe

Foto: Agerpres / Foto ilustrativ Aeroport Otopeni

Un sac de bani a dispărut de pe Aeroportul Otopeni. Bancnotele au fost înlocuite cu foi albe.

Este anchetă la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, după dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro.

Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută de lucrătorii vamali în ianuarie 2026 și depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, conform unui comunicat de presă remis de Autoritatea Vamală Română, pentru DCNews.

Banii au fost reținuți de la o persoană venită din Dubai

”Banii fuseseră reținuți la 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acțiuni de control vamal. Bunurile au fost ulterior depozitate în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice. În momentul reținerii bunurilor, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor.

Cazul a fost clasat, dar banii au dispărut

Dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie.

Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat.

Poliția desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv” mai anunță sursa citată.

O știre din 10 ianuarie 2026 indica că, în bagajele a două femei care se întorceau din Dubai, au fost găsite, pe pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă”, bijuterii, dar și teancuri cu bani. Comunicatul de presă al Poliției de Frontieră indica bunuri și bani care, împreună, ajungeau la 3 milioane de euro, deținute în valize de două românce, una de 20 de ani, alta de 49 de ani.