Update: Decizia a fost amânată/ Călin Georgescu află dacă va fi eliberat din arest. A cerut o măsură mai blândă

Călin Georgescu, scos marți din arest și dus la DIICOT. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Din articol Cristela Georgescu, mesaj cu câteva ore înainte de proces

A început şedinţa în care se judecă cererea depusă de Călin Georgescu pentru eliberarea din arest şi mutarea la o măsură mai blândă, fie arest la domiciliu, fie control judiciar.

Update 11:40: Decizia în cazul lui Călin Georgescu a fost amânată pentru marţi, 13 octombrie 2026.

Update 10:10: Şedinţa de la Tribunalul Bucureşti s-a terminat. Călin Georgescu a fost dus acum la DIICOT pentru noi percheziţii informatice, conform România TV.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale din 2024, a fost scos luni dimineaţă din arestul central al Poliţiei Capitalei şi a fost escortat la Tribunalul Bucureşti, unde se judecă cererea sa de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă.

Judecătorul Vlad Andriescu conduce completul care va lua decizia finală, iar printre variantele aflate pe masă se află arestul la domiciliu, controlul judiciar sau eliberarea fără restricţii.

Amintim că fostul candidat la alegerile prezidenţiale a fost arestat preventiv într-un dosar de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituirea unui grup infracţional organizat.

Luni, 12 octombrie, Călin Georgescu are termen şi la Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul penal în care este judecat alături de Horaţiu Potra, dar şi alte persoane, pentru instigare la acţiuni împotriva ordinii constituţionale. Termenul este stabilit pentru ora 12:00.

Susţinătorii lui Călin Georgescu s-au adunat încă de dimineaţă în faţa Tribunalului Bucureşti pentru a protesta. Aceștia scandează „Să plece hoții, să vină mafioții” și „Libertate”.

Cristela Georgescu, mesaj cu câteva ore înainte de proces

Cristela Georgescu, soţia lui Călin Georgescu, a postat un mesaj pe reţelele de socializare cu câteva ore înainte de şedinţa în care se judecă cererea de eliberare a soţului său. Aceasta le-a mulţumit susţinătorilor lui Călin Georgescu.

"Mulțumesc și îmbrățișez cu brațe pornite din inimă pe fiecare dintre cei care sunteți astăzi alături de Călin, un om închis pe nedrept, care nu poate fi alături de copiii săi, de familia sa și de ceea ce iubește atât de mult: poporul român.

Familia mea mare, nu vă temeți și nu vă clătinați în fața nedreptății. Fiți buni! Nu sarea mării hotărăște dulceața peștilor.

Și nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi. Suntem împreună în rugăciune, pentru ca Adevărul să biruiască", a scris Cristela Georgescu pe Facebook.



