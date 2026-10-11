Protest pentru Călin Georgescu - 11 octombrie: ”Căline, la Cotroceni cu tine”. Mesaj de ultimă oră din arest

Din articol Călin Geogescu mesaj din arest: Pe unii vă aud

Sute de oameni protestează și-n această seară în fața Arestului Central, în București, pentru Călin Georgescu.

UPDATE: Și Cristela Georgescu a transmis: ”Mulțumesc și îmbrățișez cu brațe pornite din inimă pe fiecare dintre cei care sunteți astăzi alături de Călin, un om închis pe nedrept, care nu poate fi alături de copiii săi, de familia sa și de ceea ce iubește atât de mult: poporul român. Familia mea mare, nu vă temeți și nu vă clătinați în fața nedreptății. Fiți buni! Nu sarea mării hotărăște dulceața peștilor. Și nu uitați că sunt lupte care se poartă și în genunchi. Suntem împreună în rugăciune, pentru ca Adevărul să biruiască”.

Sunt proteste la Arestul Central și-n seara de duminică, 11 octombrie. ”Călin Georgescu este președinte”, ”Diaspora e cu noi”, ”Căline, la Cotroceni cu tine” sau ”Nu cedăm” strigă oamenii, în timp ce aplaudă.

Călin Geogescu mesaj din arest: Pe unii vă aud

”Dragii mei din țară și de pretutindeni,

Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit. Fiecare glas care ajunge până la mine, fiecare gând bun și fiecare rugăciune venite de departe îmi spun că nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare. Și știm cu toții că, pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările.

Știu că pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă. Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin și nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent.

Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, cu adâncă smerenie, pentru binele ei.

Credința noastră se desăvârșește prin încercări și răbdare. În lumina Adevărului, mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură.

Faceți doar binele, feriți-vă de rău, căutați pacea și urmați-o pe ea.

Cu iubire, niciodată îndeajuns, unii pentru alții și noi toți cu Dumnezeu!” a transmis Călin Georgescu, din arest, pe pagina sa de Facebook, în seara de 11 octombrie, la ora 20:30.

Amintim că, din 29 septembrie, Călin Georgescu se află în arest preventiv. Săptămâna trecută, el a fost adus, timp de patru zile, la sediul DIICOT, pentru percheziții.