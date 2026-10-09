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Călin Georgescu, adus pentru a patra zi la sediul DIICOT

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
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calin georgescu
Călin Georgescu, fost candidat la Președinție. Sursa foto: Agerpres

Fostul candidat la prezidențiale a fost scos din Arestul Central și adus pentru a patra zi la sediul DIICOT, pentru perchezițiile informatice realizate de procurori.

Este a patra zi în care Călin Georgescu este scos din arest si adus la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice realizate de procurori. În primele trei zile, a participat și soția sa, Cristela, care a făcut o serie de declarații la ieșire.

La percheziţiile efectuate pe 21 septembrie la vila din Mogoşoaia, anchetatorii au ridicat zeci de dispozitive - telefoane, laptopuri, stick-uri de memorie -, care trebuie expertizate în prezenţa deţinătorilor.

Între timp, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, potrivit unui comunicat al DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale are sub sechestru și locuința din Mogoșoaia.

Călin Georgescu, în arest preventiv

Măsurile sunt luate în dosarul în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost reținut inițial pentru 24 de ore, pe 21 septembrie, de procurorii DIICOT. A doua zi, Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori și a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost contestată de DIICOT, iar pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația și a dispus arestarea preventivă a lui Georgescu pentru 30 de zile. Hotărârea a fost definitivă.

Dosar de înșelăciune

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu respectiva sumă de 1,1 milioane de euro.

Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro.

Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii, potrivit Agerpres.

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calin georgescu
diicot
perchezitii
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Comentarii (8)

Gabriel   •   10 Octombrie 2026   •   14:18

La mulţi ani Georgescu, daca atâţia prevede legea, da care tu nu vrei să ştii.

traian-traian   •   10 Octombrie 2026   •   07:41

CRED CA NICI UN ROMÂN NU INTELEGE CUM UN SOMER ARE IN PROPIETATE UN CONAC SI CONTURI IN BANCI DE PESTE 100.000 EURO, MASINI DE LUX, BADIGUARZI, PROBABIL SI SLUJITORI LA CONAC, ASTA SA DEDUS LA CE PRETENTII AVEA LA VILA DE LA TOSCANA

Ionel   •   09 Octombrie 2026   •   22:57

Cate zile mai sunt din cele 30 ?
Hai bagati cărbuni ca n-ati gasit nimic daca tot căutați si tot nu puteți justifica de ce ați anulat alegerile

CI   •   09 Octombrie 2026   •   14:35

Respect, DIICOT!

nicu   •   09 Octombrie 2026   •   14:05

Delirantul nu este in arest preventiv ci tardiv, că multă vrajbă a băgat în popor cu monologurile lui fără subiect.

Ion   •   09 Octombrie 2026   •   12:31

Asta cu Guru a picat că o mănușă , dă-i poporului circ și uita de foame!

Nelu   •   09 Octombrie 2026   •   11:58

Poate aţi uitat că are o numire divină să fie presedintele Romaniei !

GOGU   •   09 Octombrie 2026   •   10:33

Bagati domnilor odata vagabondul asta in puscarie si ocupativa de lucruri serioase.

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