Călin Georgescu, adus pentru a patra zi la sediul DIICOT

Călin Georgescu, fost candidat la Președinție. Sursa foto: Agerpres

Fostul candidat la prezidențiale a fost scos din Arestul Central și adus pentru a patra zi la sediul DIICOT, pentru perchezițiile informatice realizate de procurori.

Este a patra zi în care Călin Georgescu este scos din arest si adus la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice realizate de procurori. În primele trei zile, a participat și soția sa, Cristela, care a făcut o serie de declarații la ieșire.

La percheziţiile efectuate pe 21 septembrie la vila din Mogoşoaia, anchetatorii au ridicat zeci de dispozitive - telefoane, laptopuri, stick-uri de memorie -, care trebuie expertizate în prezenţa deţinătorilor.

Între timp, procurorii DIICOT au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, potrivit unui comunicat al DIICOT. Fostul candidat la prezidențiale are sub sechestru și locuința din Mogoșoaia.

Călin Georgescu, în arest preventiv

Măsurile sunt luate în dosarul în care acesta este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu a fost reținut inițial pentru 24 de ore, pe 21 septembrie, de procurorii DIICOT. A doua zi, Tribunalul București a respins propunerea de arestare preventivă formulată de procurori și a dispus plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia a fost contestată de DIICOT, iar pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația și a dispus arestarea preventivă a lui Georgescu pentru 30 de zile. Hotărârea a fost definitivă.

Dosar de înșelăciune

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de afaceristul din Buzău, Răzvan Leu, care susţine că ar fi fost păgubit cu respectiva sumă de 1,1 milioane de euro.

Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro.

Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alţi 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii, potrivit Agerpres.